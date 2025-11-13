Μενού

Άγιος Δημήτριος: Τραυματίστηκαν αστυνομικοί μετά από καταδίωξη ληστών

Ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό των δραστών που τραυμάτισαν αστυνομικούς μετά από επεισόδιο.

καταδίωξη-αστυνομία
Αστυνομική καταδίωξη στον Άγιο Δημήτριο | Orange Press Agency
Σοβαρό επεισόδιο ανάμεσα σε διαρρήκτες και αστυνομικούς της ΔΙ.ΑΣ σημειώθηκε λίγο μετά τις οκτώ στον Άγιο Δημήτριο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί ξεκίνησαν να καταδιώκουν διαρρήκτες που έφευγαν από κατοικία, και όταν οι δράστες μπήκαν σε όχημα τους εμβόλισαν και τραυματισαν ελαφρά τρεις αστυνομικούς.

Οι αστυνομικοί πυροβόλησαν στα λάστιχα τρεις φορές. Το περιστατικό είναι σε εξέλιξη.

Το ακινητοποιημένο όχημα των δραστών

 

