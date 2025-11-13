Σοβαρό επεισόδιο ανάμεσα σε διαρρήκτες και αστυνομικούς της ΔΙ.ΑΣ σημειώθηκε λίγο μετά τις οκτώ στον Άγιο Δημήτριο.
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί ξεκίνησαν να καταδιώκουν διαρρήκτες που έφευγαν από κατοικία, και όταν οι δράστες μπήκαν σε όχημα τους εμβόλισαν και τραυματισαν ελαφρά τρεις αστυνομικούς.
Οι αστυνομικοί πυροβόλησαν στα λάστιχα τρεις φορές. Το περιστατικό είναι σε εξέλιξη.
Το ακινητοποιημένο όχημα των δραστών
