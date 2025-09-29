Άγιος Ιωάννης Ρέντη: Συνελήφθη 52χρονος που απείλησε με όπλο και λήστεψε υπάλληλο καταστήματος

Συνελήφθη 52χρονος στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη Ρέντη, ο οποίος απείλησε υπάλληλο καταστήματος με όπλο.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, ο 52χρονος πρωινές ώρες την Πέμπτη (24/09) σε κατάστημα στην περιοχή, φορώντας κράνος και με την απειλή πιστολιού σε βάρος της υπαλλήλου, τον λήστεψε και ύστερα τράπηκε σε φυγή με μοτοσικλέτα.

Άμεσα αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νίκαιας – Αγ. Ιωαν. Ρέντη, μετά από προανάκριση και ανάλυση πληροφορικών δεδομένων, ταυτοποίησαν τον 52χρονο ως δράστη της ληστείας και τον εντόπισαν την επόμενη μέρα.

Κατά την έρευνα της οικίας του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

πιστόλι με φυσίγγιο στη θαλάμη,

γεμιστήρας,

53- φυσίγγια,

μαύρο κράνος και

το χρηματικό ποσό των -725- ευρώ.