Άγιος Παντελεήμονας: 4χρονη έφυγε μόνη της από το σχολείο – Συνελήφθη η διευθύντρια

Αναστάτωση προκλήθηκε το μεσημέρι της Τρίτης(30/9) στον Άγιο Παντελεήμονα, όταν ένα 4χρονο κοριτσάκι διέφυγε της προσοχής των εκπαιδευτικών και βγήκε μόνο του από το νηπιαγωγείο, την ώρα που οι γονείς παραλάμβαναν τα παιδιά.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η πόρτα του σχολείου ήταν ανοιχτή και, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, το παιδί βγήκε εκτός του χώρου χωρίς να γίνει άμεσα αντιληπτό. Οι γονείς του δεν είχαν φτάσει ακόμη, και το κοριτσάκι απομακρύνθηκε αρκετά από το νηπιαγωγείο.

Η περιπέτεια είχε αίσιο τέλος, καθώς μια γυναίκα που είδε το παιδί να κυκλοφορεί μόνο του ειδοποίησε την αστυνομία, το παρέλαβε και το μετέφερε στο αστυνομικό τμήμα, όπου βρισκόταν ήδη η μητέρα του.

Με εντολή του εισαγγελέα, συνελήφθη η 59χρονη διευθύντρια του νηπιαγωγείου και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα.