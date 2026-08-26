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Άγιος Παντελεήμονας: Βίντεο - ντοκουμέντο από την εμπρηστική επίθεση σε καφετέρια – Αναζητούνται οι δράστες

Βιντεοντοκουμέντο από την επίθεση με μολότοφ σε καφετέρια στον Άγιο Παντελεήμονα, ενώ υπήρχαν πελάτες. Αναζητούνται οι δράστες.

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Επίθεση σε καφετέρια
Επίθεση σε καφετέρια | Glomex / @megatv
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Στο φως της δημοσιότητας έρχεται βιντεοντοκουμέντο από την επίθεση με μολότοφ που σημειώθηκε τα μεσάνυχτα σε καφετέρια στον Άγιο Παντελεήμονα, αποτυπώνοντας τον πανικό που επικράτησε.

Σύμφωνα με τα στοιχεία και τις μαρτυρίες, δύο άγνωστοι δράστες προσέγγισαν το κατάστημα την ώρα που στο εσωτερικό του βρίσκονταν ανυποψίαστοι πελάτες. Οι δράστες, δρώντας αστραπιαία, έβγαλαν δύο αυτοσχέδιες εμπρηστικές βόμβες από ένα σακίδιο και τις εκτόξευσαν απευθείας μέσα στην καφετέρια.

Από τη ρίψη ξέσπασε άμεσα πυρκαγιά, η οποία ωστόσο δεν πρόλαβε να πάρει ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Τα γρήγορα αντανακλαστικά και η ψυχραιμία του προσωπικού του καταστήματος αποδείχθηκαν σωτήρια, καθώς κατάφεραν να περιορίσουν τις φλόγες πριν επεκταθούν στον χώρο.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής. Ευτυχώς, από την καταδρομική επίθεση δεν καταγράφηκαν τραυματισμοί. Οι δύο δράστες τράπηκαν σε φυγή αμέσως μετά την ρίψη των μολότοφ, με την Ελληνική Αστυνομία να έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψή τους.
 

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