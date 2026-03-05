Άγιος Παντελεήμονας: Δύο συλλήψεις για την επίθεση με μαχαίρι σε 17χρονο

Σε δύο συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία για την επίθεση με μαχαίρι σε βάρος 17χρονου μαθητή που σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (04/03) έξω από σχολικό συγκρότημα στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες σε δύο 16χρονους, οι οποίοι κατηγορούνται για πρόκληση επικίνδυνης σωματικής βλάβης σε βάρος του ανήλικου.

Πρόκειται για δύο άτομα τα οποία ενδεχομένως να έχουν ταυτοποιηθεί από το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας που έχουν στα χέρια τους οι αστυνομικοί, τόσο τη στιγμή της επίθεσης με το μαχαίρι σε βάρος του 17χρονου, όσο φυσικά και της διαφυγής των δραστών.

Σε ένα από τα βίντεο, το οποίο εξετάζουν οι αστυνομικοί και εξασφάλισε το ΕΡΤnews, φαίνονται οι δράστες να τρέχουν να διαφύγουν. Διακρίνονται περισσότερα από 12 άτομα να τρέχουν σε απόσταση περίπου 300 μέτρων από το σημείο της επίθεσης.

Ορισμένοι φορούν κουκούλες, ενώ άλλοι έχουν ακάλυπτα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους. Κάποια από αυτά τα άτομα φέρεται να είναι και οι δράστες, οι οποίοι συνελήφθησαν.

Οι Αρχές εκτιμούν ότι πριν από το μαχαίρωμα προηγήθηκε έντονη συμπλοκή μεταξύ νεαρών έξω από το σχολικό συγκρότημα, στην οποία φέρεται να συμμετείχαν συνολικά 5 έως 6 άτομα.

Υπενθυμίζεται πως το αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (4/3) έξω από το 41ο Λύκειο Αθηνών, στον Άγιο Παντελεήμονα, όταν ομάδα 5- 6 ατόμων επιτέθηκε και τραυμάτισε με μαχαίρι έναν 17χρονο μαθητή.