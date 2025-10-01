Άγιος Παντελεήμονας: Η στιγμή που 4χρονη φεύγει από το νηπιαγωγείο και περπατά μόνη της στον δρόμο

Σοβαρό περιστατικό αμέλειας σημειώθηκε σε νηπιαγωγείο στον Άγιο Παντελεήμονα, όταν ένα 4χρονο κοριτσάκι κατάφερε να φύγει εν αγνοία των υπευθύνων και να διανύσει πεζή απόσταση περίπου 500 μέτρων σε δρόμους της Αθήνας, μέχρι να το σταματήσει μια διερχόμενη γυναίκα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του MEGA, η μητέρα του παιδιού πήγε να το παραλάβει από το νηπιαγωγείο, αλλά εκείνη τη στιγμή διαπιστώθηκε ότι η 4χρονη δεν βρισκόταν στον χώρο.

Αμέσως ειδοποιήθηκε η Αστυνομία, η οποία ξεκίνησε έρευνες για τον εντοπισμό της, ενώ παράλληλα προχώρησε στη σύλληψη της διευθύντριας του νηπιαγωγείου για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Το κοριτσάκι εντοπίστηκε τελικά στην οδό Αχαρνών, όπου κινούνταν δίπλα σε μια γυναίκα ρουμανικής καταγωγής, η οποία έσπρωχνε παιδικό καρότσι με το δικό της παιδί. Η γυναίκα ρώτησε το κοριτσάκι αν συνοδευόταν από κάποιον, και όταν εκείνο της απάντησε πως ήταν μόνο του, το κράτησε κοντά της και ειδοποίησε την Αστυνομία.

Άμεσα στο σημείο έφτασαν αστυνομικοί της ΕΛ.ΑΣ., που παρέλαβαν το παιδί και το επέστρεψαν σώο και αβλαβές στη μητέρα του.

Το Υπουργείο Παιδείας, ενημερωμένο για το περιστατικό, διέταξε τη διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (ΕΔΕ), προκειμένου να αποδοθούν ευθύνες για το σοβαρό συμβάν, που θα μπορούσε να έχει απρόβλεπτες συνέπειες.