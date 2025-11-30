Άγιος Παντελεήμονας: Λήξη συναγερμού για την εξαφάνιση - Βρέθηκε σώος ο αγνοούμενος 16χρονος

Βρέθηκε καλά στην υγεία του, στην Αθήνα, ο 16χρονος που είχε εξαφανιστεί από τον Άγιο Παντελεήμονα, το Σάββατο 29 Νοεμβρίου.
Το «Χαμόγελο του Παιδιού» είχε προχωρήσει στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του ανήλικου κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς του.
