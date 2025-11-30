Μενού

Άγιος Παντελεήμονας: Λήξη συναγερμού για την εξαφάνιση - Βρέθηκε σώος ο αγνοούμενος 16χρονος

Λήξη συναγερμού για την εξαφάνιση του 16χρονου Αουάν Χασάν Αχμέτ, μετά από νεότερη ενημέρωση του «Χαμόγελου του Παιδιού».

Reader symbol
Newsroom
Οχήματα του Χαμόγελου του Παιδιού
Οχήματα του Χαμόγελου του Παιδιού | Intime
  • Α-
  • Α+

Βρέθηκε καλά στην υγεία του, στην Αθήνα, ο 16χρονος που είχε εξαφανιστεί από τον Άγιο Παντελεήμονα, το Σάββατο 29 Νοεμβρίου.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» είχε προχωρήσει στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του ανήλικου κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς του.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ