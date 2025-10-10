Συναγερμός στην αστυνομία καθώς πριν από λίγο εντοπίστηκε μέσα σε διαμέρισμα στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα ένας άνδρας νεκρός που έφερε χτυπήματα.
Από το σημείο διακομίστηκε σε νοσοκομείο τραυματισμένος, ένας άνδρας ακόμα.
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, το θύμα ήταν ένας 31χρονος Πολωνός, με ουκρανική καταγωγή, ο οποίος και βρέθηκε δεμένος με πλαστικά δεματικά και ξυλοκοπημένος μέχρι θανάτου.
Το περιστατικό συνέβη σε διαμέρισμα 1ου ορόφου, επί της οδού Σεράφη 4 ενώ ο τραυματίας είναι 48 ετών, ομοεθνής του, που μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός».
Ο 48χρονος ήταν αυτός που κάλεσε την Αστυνομία και σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, ισχυρίστηκε ότι τέσσερα άτομα εισήλθαν στο διαμέρισμα και αφού έδεσαν αυτόν και τον 31χρονο ξεκίνησαν να τους χτυπούν με μανία.
Δείτε βίντεο του Orange Press Agency με τις πρώτες εικόνες από το σημείο:
