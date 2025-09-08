Άγιος Παντελεήμονας: Πώς αποκαλύφθηκε το παράνομο καζίνο με τσιλιαδόρους, κρύπτες και κάμερες

Δέκα άτομα συνελήφθησαν στον Άγιο Παντελεήμονα μετά από αστυνομική επιχείρηση στην περιοχή όπου αποκαλύφθηκε η λειτουργία παράνομου καζίνο.

Η Αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Πέμπτης (04/09) στον , στο πλαίσιο αξιοποίησης πληροφοριών από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων της περιοχής.

Οι συλληφθέντες κατηγορούνται για παραβάσεις της νομοθεσίας περί παιγνίων, ενώ σε βάρος τους σχηματίστηκε σχετική δικογραφία. Το παράνομο καζίνο λειτουργούσε με αυξημένα μέτρα ασφαλείας και αντιπαρακολούθησης, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονταν «τσιλιαδόροι» εξοπλισμένοι με κουμπιά για το άνοιγμα των θυρών και τον έλεγχο των εισερχομένων, καθώς και κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης με κάμερες εντός και εκτός του χώρου.

Λίγο πριν την επιχείρηση, αστυνομικός εισήλθε στο κατάστημα υποδυόμενος τον πελάτη, διαπιστώνοντας την ύπαρξη μεγάλου αριθμού ατόμων και ηλεκτρονικών παιχνιδομηχανών.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι εντός του κτηρίου είχαν κατασκευαστεί ειδικές κρύπτες, συνδεδεμένες με παράπλευρες εξόδους, προκειμένου να διευκολύνουν την απόκρυψη των θαμώνων και τη διαφυγή τους σε περίπτωση ελέγχου.

Κατά την έρευνα στο χώρο, οι αρχές εντόπισαν και κατέσχεσαν 28 κεντρικές μονάδες ηλεκτρονικών υπολογιστών με τις αντίστοιχες οθόνες, έξι ειδικά διαμορφωμένα τραπέζια για τυχερά παιχνίδια τύπου ρουλέτας, μία ταμειακή μηχανή, σύστημα με μπουτόν για το άνοιγμα θυρών, πλήθος μαρκών και αποδείξεων, τρεις κάμερες ασφαλείας καθώς και τρεις κεντρικούς servers.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν ενώπιον του αρμόδιου Εισαγγελέα.