Αγίου Πνεύματος: Αυξάνεται η κίνηση για την έξοδο του τριημέρου - «Βούλιαξαν» λιμάνια και ΚΤΕΛ

Αυξημένη είναι από το πρωί της Παρασκευής 29 Μαΐου η επιβατική κίνηση στα τρία μεγάλα λιμάνια της Αττικής, καθώς χιλιάδες εκδρομείς αναχωρούν για νησιωτικούς προορισμούς ενόψει του τριημέρου.

Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα ελληνική ακτοφυλακή στο λιμάνι του Πειραιά έχουν προγραμματιστεί συνολικά 19 αναχωρήσεις πλοίων, με τον αριθμό των επιβατών να εκτιμάται σύμφωνα με τα πρώτες στοιχεία στους 16.834.

Για τα νησιά του Αργοσαρωνικού έχουν προγραμματιστεί 41 δρομολόγια, εκ των οποίων 20 με ταχύπλοα και 21 με συμβατικά πλοία. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, αναμένεται να ταξιδέψουν 2.506 επιβάτες με τα ταχύπλοα και 3.591 με τα συμβατικά πλοία.

Ιδιαίτερα αυξημένη εμφανίζεται η κίνηση και στο λιμάνι της Ραφήνας, όπου έχουν προγραμματιστεί 12 αναχωρήσεις πλοίων με εκτιμώμενο αριθμό επιβατών 8.708. Παράλληλα, θα πραγματοποιηθούν τέσσερα επιπλέον δρομολόγια στη γραμμή Ραφήνα - Μαρμάρι.

Στο λιμάνι του Λαυρίου έχουν προγραμματιστεί 13 αναχωρήσεις πλοίων, με τους επιβάτες να υπολογίζονται σε 4.374.

Σε εξέλιξη είναι η έξοδος των εκδρομέων για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος και από τα ΚΤΕΛ Κηφισού και Λιοσίων.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας ΚΤΕΛ (Π.Ο.Α.Υ.Σ) και ΚΤΕΛ Κηφισού Σοφοκλή Φάτσιο, αυξημένη είναι και φέτος η κίνηση των εκδρομέων ωστόσο σε σχέση με πέρυσι καταγράφεται μια μικρή αύξηση της τάξεως του 5%.

Για σήμερα Παρασκευή, έχουν προγραμματιστεί επιπλέον 70 έκτακτα δρομολόγια από τον Κηφισό (από 220 που είναι) και 25 δρομολόγια από τα ΚΤΕΛ Λιοσίων ενώ μέχρι στιγμής για αύριο, Σάββατο, δεν αναμένονται έξτρα δρομολόγια.

Οι περισσότεροι ταξιδιώτες κατευθύνονται προς Πελοπόννησο, Αιτωλοακαρνανία, Βόλο και Τρίκαλα.