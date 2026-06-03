Μενού

Αγκίστρι: Συνελήφθησαν 2 άτομα που έριχναν λύματα στη θάλασσα - Έρευνα για το πράσινο υγρό

Δύο άτομα συνελήφθησαν στο Αγκίστρι κατηγορούμενα για παράβαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας έπειτα από απόρριψη λυμάτων σε αυλάκι που οδηγεί στη θάλασσα.

Reader symbol
Newsroom
Αγκίστρι
Αγκίστρι | Youtube/ EllinikiAstynomia
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Στη σύλληψη δύο ατόμων προχώρησαν οι αστυνομικοί του Αστυνομικού Σταθμού Αγκιστρίου με την κατηγορία της παράβασης της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, έπειτα από περιστατικό απόρριψης λυμάτων σε αυλάκι που οδηγεί στη θάλασσα.

Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, πρόκειται για έναν 61χρονο ημεδαπό και έναν 45χρονο αλλοδαπό, οι οποίοι εντοπίστηκαν τις πρωινές ώρες της 2ας Ιουνίου σε εργοτάξιο του νησιού.

Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι είχαν τοποθετήσει αντλία σε δεξαμενή αντλιοστασίου και διοχέτευαν υγρό πράσινου χρώματος σε παρακείμενο αυλάκι, το οποίο καταλήγει στη θαλάσσια περιοχή.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν άμεσα στη σύλληψή τους, ενώ σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί προστασίας του περιβάλλοντος.

Η υπόθεση διερευνάται από τις αρμόδιες αρχές προκειμένου να διαπιστωθεί η φύση των απορριπτόμενων υγρών.

 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ