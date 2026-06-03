Αγκίστρι: Συνελήφθησαν 2 άτομα που έριχναν λύματα στη θάλασσα - Έρευνα για το πράσινο υγρό

Στη σύλληψη δύο ατόμων προχώρησαν οι αστυνομικοί του Αστυνομικού Σταθμού Αγκιστρίου με την κατηγορία της παράβασης της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, έπειτα από περιστατικό απόρριψης λυμάτων σε αυλάκι που οδηγεί στη θάλασσα.

Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, πρόκειται για έναν 61χρονο ημεδαπό και έναν 45χρονο αλλοδαπό, οι οποίοι εντοπίστηκαν τις πρωινές ώρες της 2ας Ιουνίου σε εργοτάξιο του νησιού.

Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι είχαν τοποθετήσει αντλία σε δεξαμενή αντλιοστασίου και διοχέτευαν υγρό πράσινου χρώματος σε παρακείμενο αυλάκι, το οποίο καταλήγει στη θαλάσσια περιοχή.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν άμεσα στη σύλληψή τους, ενώ σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί προστασίας του περιβάλλοντος.

Η υπόθεση διερευνάται από τις αρμόδιες αρχές προκειμένου να διαπιστωθεί η φύση των απορριπτόμενων υγρών.