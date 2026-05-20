Αγνοείται ορειβάτης στον Όλυμπο: Σε εξέλιξη επιχείρηση για τον εντοπισμό του

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση εντοπισμού άνδρα στον Όλυμπο, με ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής να συμμετέχουν στις έρευνες.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, στην επιχείρηση έχουν κινητοποιηθεί 14 πυροσβέστες από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Λιτοχώρου, καθώς και Ορειβατικές Ομάδες Έρευνας και Διάσωσης από τη 2η και την 8η ΕΜΑΚ.

Σε εξέλιξη επιχείρηση αναζήτησης άνδρα στο όρος Όλυμπος. κινητοποιήθηκαν 14 #πυροσβέστες από την Π.Υ. Λιτοχώρου, Ο.Ο.Ε.Δ. από την 2η και την 8η Ε.Μ.Α.Κ. και ομάδα Σ.μη.Ε.Α. από την ΠΕ.ΠΥ.Δ. Κεντρικής Μακεδονίας ως συνδρομή στην ΕΛ.ΑΣ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) May 20, 2026

Στις έρευνες συνδράμει και ομάδα μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones) της Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης Κεντρικής Μακεδονίας, παρέχοντας υποστήριξη στην Ελληνική Αστυνομία.

Η επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν τις προσπάθειες για τον εντοπισμό του άνδρα.