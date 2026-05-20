Αγνοείται ορειβάτης στον Όλυμπο: Σε εξέλιξη επιχείρηση για τον εντοπισμό του

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση εντοπισμού άνδρα στον Όλυμπο, με ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής να συμμετέχουν στις έρευνες.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, στην επιχείρηση έχουν κινητοποιηθεί 14 πυροσβέστες από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Λιτοχώρου, καθώς και Ορειβατικές Ομάδες Έρευνας και Διάσωσης από τη 2η και την 8η ΕΜΑΚ.
Στις έρευνες συνδράμει και ομάδα μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones) της Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης Κεντρικής Μακεδονίας, παρέχοντας υποστήριξη στην Ελληνική Αστυνομία.
Η επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν τις προσπάθειες για τον εντοπισμό του άνδρα.
