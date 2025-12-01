Αγνοείται ψαράς στην Πάργα: «Γλίστρησε από τη βάρκα» λέει συγγενής του

Επιχείρηση έρευνας και διάσωσης βρίσκεται σε εξέλιξη από νωρίς το πρωί για τον εντοπισμό 62χρονου ψαρά, ο οποίος αγνοείται στη θαλάσσια περιοχή Λύχνος στην Πάργα, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Σύμφωνα με συγγενικό του πρόσωπο, με το οποίο ψάρευαν μαζί, ο 62χρονος γλίστρησε από τη βάρκα, έπεσε στη θάλασσα και χάθηκε. Ο ψαράς δεν έδωσε σημεία ζωής για περισσότερο από μία ώρα και αμέσως ειδοποιήθηκε το Λιμενικό.

Στην περιοχή της έρευνας βρίσκονται σκάφος του ΛΣ και τρία αλιευτικά.