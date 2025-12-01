Μενού

Αγνοείται ψαράς στην Πάργα: «Γλίστρησε από τη βάρκα» λέει συγγενής του

Αγνοείται ψαράς στη θαλάσσια περιοχή Λύχνος στην Πάργα. Τι αναφέρει συγγενικό του πρόσωπο, με το οποίο ψάρευαν μαζί.

Reader symbol
Newsroom
Πλοίο του Λιμενικού
Πλοίο του Λιμενικού | Intime
  • Α-
  • Α+

Επιχείρηση έρευνας και διάσωσης βρίσκεται σε εξέλιξη από νωρίς το πρωί για τον εντοπισμό 62χρονου ψαρά, ο οποίος αγνοείται στη θαλάσσια περιοχή Λύχνος στην Πάργα, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Σύμφωνα με συγγενικό του πρόσωπο, με το οποίο ψάρευαν μαζί, ο 62χρονος γλίστρησε από τη βάρκα, έπεσε στη θάλασσα και χάθηκε. Ο ψαράς δεν έδωσε σημεία ζωής για περισσότερο από μία ώρα και αμέσως ειδοποιήθηκε το Λιμενικό.

Στην περιοχή της έρευνας βρίσκονται σκάφος του ΛΣ και τρία αλιευτικά.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ