Αγνοείται ψαράς στην Πάργα: «Γλίστρησε από τη βάρκα» λέει συγγενής του

Επιχείρηση έρευνας και διάσωσης βρίσκεται σε εξέλιξη από νωρίς το πρωί για τον εντοπισμό 62χρονου ψαρά, ο οποίος αγνοείται στη θαλάσσια περιοχή Λύχνος στην Πάργα, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Σύμφωνα με συγγενικό του πρόσωπο, με το οποίο ψάρευαν μαζί, ο 62χρονος γλίστρησε από τη βάρκα, έπεσε στη θάλασσα και χάθηκε. Ο ψαράς δεν έδωσε σημεία ζωής για περισσότερο από μία ώρα και αμέσως ειδοποιήθηκε το Λιμενικό.
Στην περιοχή της έρευνας βρίσκονται σκάφος του ΛΣ και τρία αλιευτικά.
