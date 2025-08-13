Μενού

Αγνοείται σέρφερ στον Σχοινιά Αττικής: Επιχείρηση του Λιμενικού για τον εντοπισμό του

Σέρφερ αγνοείται και πιθανώς κινδυνεύει κοντά στην παραλία του Σχοινιά.

Reader symbol
Newsroom
Πλοίο του Λιμενικού
Πλοίο του Λιμενικού | Intime
  • Α-
  • Α+

Συναγερμός έχει ηχήσει στο Λιμενικό για την εξαφάνιση ενός σέρφερ που βρισκόταν στην παραλία του Σχοινιά της Αττικής, καθώς έχουν επιστρατευθεί πλωτά και εναέρια μέσα για τον εντοπισμό του.

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες υπό τον συντονισμό του ΕΚΣΕΔ από 2 ιδιωτικά σκάφη και ένα ελικόπτερο του Λιμενικού  για τον εντοπισμό του άντρα, που χειριζόταν  σανίδα όρθιας κωπηλασίας και ενδέχεται να βρίσκεται σε δυσχερή θέση στη θαλάσσια περιοχή παραλίας του Σχοινιά.

Στην περιοχή σπεύδει και ένα αντυρρυπαντικό σκάφος λιμενικού σώματος ενώ πνέουν άνεμοι 6-7 μποφόρ.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader.gr στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags

BEST OF LIQUID MEDIA

ΕΛΛΑΔΑ