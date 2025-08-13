Αγνοείται σέρφερ στον Σχοινιά Αττικής: Επιχείρηση του Λιμενικού για τον εντοπισμό του

Συναγερμός έχει ηχήσει στο Λιμενικό για την εξαφάνιση ενός σέρφερ που βρισκόταν στην παραλία του Σχοινιά της Αττικής, καθώς έχουν επιστρατευθεί πλωτά και εναέρια μέσα για τον εντοπισμό του.

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες υπό τον συντονισμό του ΕΚΣΕΔ από 2 ιδιωτικά σκάφη και ένα ελικόπτερο του Λιμενικού για τον εντοπισμό του άντρα, που χειριζόταν σανίδα όρθιας κωπηλασίας και ενδέχεται να βρίσκεται σε δυσχερή θέση στη θαλάσσια περιοχή παραλίας του Σχοινιά.

Στην περιοχή σπεύδει και ένα αντυρρυπαντικό σκάφος λιμενικού σώματος ενώ πνέουν άνεμοι 6-7 μποφόρ.