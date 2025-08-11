Μενού

Αγώνας επιβίωσης στη Σύρο: Φώκια επιτίθεται σε χελώνα Caretta – Caretta

Σπάνιο περιστατικό καταγράφηκε στη Σύρο, όπου φώκια επιτέθηκε σε θαλάσσια χελώνα

thalassia xelona
Θαλάσσια χελώνα.
Ένα ασυνήθιστο περιστατικό καταγράφηκε πρόσφατα στο λιμάνι της Σύρου, όπου μια φώκια επιτέθηκε σε μια θαλάσσια χελώνα του είδους Caretta caretta.
 
Το γεγονός, που απαθανατίστηκε σε βίντεο από τον Ιωάννη Π. Καράβα, έχει ήδη σταλεί στον ΑΡΧΕΛΩΝ – τον Σύλλογο Προστασίας Θαλάσσιας Χελώνας – για αξιολόγηση.

Η επίθεση σημειώθηκε στην περιοχή των Λαζαρέττων.

Η χελώνα βρέθηκε νεκρή και περισυνελέγη από την Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου.

Το περιστατικό χαρακτηρίζεται ως σπάνιο, καθώς δεν αποτελεί συνηθισμένη συμπεριφορά για τις φώκιες.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η επίθεση δεν φαίνεται να σχετίζεται με την αναζήτηση τροφής, αλλά πιθανόν να οφείλεται σε ανταγωνισμό μεταξύ των δύο θαλάσσιων θηρευτών για διαθέσιμους πόρους.
 

Πληροφορίες από το cyclades24.gr

