Αγώνας επιβίωσης στη Σύρο: Φώκια επιτίθεται σε χελώνα Caretta – Caretta

Η χελώνα βρέθηκε νεκρή και περισυνελέγη από την Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου.
Το περιστατικό χαρακτηρίζεται ως σπάνιο, καθώς δεν αποτελεί συνηθισμένη συμπεριφορά για τις φώκιες.
Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η επίθεση δεν φαίνεται να σχετίζεται με την αναζήτηση τροφής, αλλά πιθανόν να οφείλεται σε ανταγωνισμό μεταξύ των δύο θαλάσσιων θηρευτών για διαθέσιμους πόρους.
Πληροφορίες από το cyclades24.gr
