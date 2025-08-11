Αγώνας επιβίωσης στη Σύρο: Φώκια επιτίθεται σε χελώνα Caretta – Caretta

Σύρου, όπου μια φώκια επιτέθηκε σε μια θαλάσσια χελώνα του είδους Caretta caretta. Ένα ασυνήθιστο περιστατικό καταγράφηκε πρόσφατα στο λιμάνι της, όπου μιαεπιτέθηκε

Το γεγονός, που απαθανατίστηκε σε βίντεο από τον Ιωάννη Π. Καράβα, έχει ήδη σταλεί στον ΑΡΧΕΛΩΝ – τον Σύλλογο Προστασίας Θαλάσσιας Χελώνας – για αξιολόγηση.

Η επίθεση σημειώθηκε στην περιοχή των Λαζαρέττων.

Η χελώνα βρέθηκε νεκρή και περισυνελέγη από την Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου.

Το περιστατικό χαρακτηρίζεται ως σπάνιο, καθώς δεν αποτελεί συνηθισμένη συμπεριφορά για τις φώκιες.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η επίθεση δεν φαίνεται να σχετίζεται με την αναζήτηση τροφής, αλλά πιθανόν να οφείλεται σε ανταγωνισμό μεταξύ των δύο θαλάσσιων θηρευτών για διαθέσιμους πόρους.



Πληροφορίες από το cyclades24.gr