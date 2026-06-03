Αγωνία για 3χρονο παιδί στο Μενίδι: Παρασύρθηκε από ΙΧ έξω από πάρκινγκ

Σοβαρό τροχαίο με παράσυρση 3χρονου παιδιού σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης στο Μενίδι. Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό συνέβη γύρω στις 20:00, όταν ΙΧ όχημα που έβγαινε από χώρο στάθμευσης στη συμβολή των οδών Σαράντα Μαρτύρων και Μελούνας παρέσυρε το μικρό κορίτσι.
Η ανήλικη διεκομίσθη άμεσα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού», όπου νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.
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