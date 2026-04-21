Η 43χρονη Ελευθερία Γ. μητέρα τριών παιδιών από τις Δαφνές Ηρακλείου, αγνοείται από το πρωί της Κυριακής, όταν έφυγε από το σπίτι της με το αυτοκίνητό της και έκτοτε δεν έδωσε σημεία ζωής.

Παρά το γεγονός ότι το απόγευμα της ίδιας ημέρας έστειλε μήνυμα στον γιο της πως θα επικοινωνήσει μαζί του αργότερα, αυτό δεν συνέβη ποτέ, ενώ δεν απάντησε σε καμία από τις επανειλημμένες κλήσεις της οικογένειάς της. Η απουσία της και η έλλειψη επικοινωνίας προκάλεσαν έντονη ανησυχία, με τον 21χρονο γιο της να δηλώνει την εξαφάνισή της στο αστυνομικό τμήμα τις πρώτες πρωινές ώρες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το τελευταίο στίγμα του κινητού της εντοπίζεται στην περιοχή του Αφέντη Χριστού, στον Γιούχτα, καλύπτοντας ωστόσο μια ευρεία ακτίνα περίπου 10 χιλιομέτρων, γεγονός που δυσκολεύει τις έρευνες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τη Δευτέρα η 43χρονη είχε προγραμματισμένη παρουσία σε δικαστήριο στο Ηράκλειο για σοβαρή προσωπική υπόθεση ως παθούσα, όμως δεν εμφανίστηκε.

Οι αρχές έχουν ξεκινήσει εκτεταμένες έρευνες για τον εντοπισμό της, χρησιμοποιώντας ακόμη και drones, ενώ έχει εκδοθεί και Missing Alert κατόπιν αιτήματος της οικογένειας. Παράλληλα, κρίσιμη θεωρείται η ανεύρεση του οχήματός της, ενός λευκού Honda, καθώς θα μπορούσε να δώσει σημαντικά στοιχεία για την πορεία της.

Μαρτυρίες και υλικό από κάμερες φέρεται να δείχνουν το αυτοκίνητό της να κινείται από τις Δαφνές προς το Ηράκλειο, στοιχείο που εξετάζεται στο πλαίσιο των ερευνών.