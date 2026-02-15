Άγρια δολοφονία ηλικιωμένου στην Αλεξανδρούπολη - Τρεις συλλήψεις, μεταξύ αυτών ένας 15χρονος

Σε τρεις συλλήψεις έχουν προχωρήσει οι Αρχές για τη δολοφονία ηλικιωμένου άνδρα σε διαμέρισμα στην Αλεξανδρούπολη.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταφέρει η ΕΡΤ, το άγριο έγκλημα φαίνεται ότι έγινε την περασμένη Πέμπτη (12/02), αλλά ο ηλικιωμένος άνδρας εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του το Σάββατο (14/02).

Είχε να δώσει σημεία ζωής αρκετές μέρες και έτσι ο αδελφός του, που προσπαθούσε να τον εντοπίσει, τηλεφώνησε στην αστυνομία.

Ένστολοι, συνοδεία εισαγγελέα, έφτασαν στο διαμέρισμα στο κέντρο της Αλεξανδρούπολης, και όταν άνοιξαν την πόρτα βρέθηκαν αντιμέτωποι με ένα μακάβριο θέαμα.

Ο συνταξιούχος κείτονταν νεκρός με πολλαπλές μαχαιριές. Κατά τις πρώτες πληροφορίες, φαίνεται ότι είχε δεχθεί 16 μαχαιριές.

Η καταγγελία που οδήγησε στη μοιραία επίσκεψη

Προ κάποιου διαστήματος, ο ηλικιωμένος είχε κάνει μία καταγγελία πως κάποιος του αφαίρεσε την τραπεζική του κάρτα και έκανε αναλήψεις.

Όταν εντοπίστηκαν οι υπεύθυνοι, ο ίδιος δεν θέλησε να προχωρήσει σε διώξεις.

Τα άτομα αυτά φαίνεται ότι τον επισκέφθηκαν στο σπίτι του την Πέμπτη και υπό άγνωστες συνθήκες τον σκότωσαν.

Σημειώνεται πως μεταξύ των συλληφθέντων είναι ένας 15χρονος, ενώ τα άλλα δύο άτομα περιγράφονται ως οριακά ενήλικες.

Μετά την προσαγωγή τους για ανάκριση, ένας ένας παραδέχθηκαν τις πράξεις τους και αναμένεται να βρεθούν αντιμέτωποι με τη Δικαιοσύνη.