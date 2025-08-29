Επεισόδιο άγριας, και ενδεχομένως οπαδικά υποκινούμενης βίας σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης 28 Αυγούστου στον Κολωνό, αφού έξι άτομα επιτέθηκαν σε 18χρονο με μαχαίρι, τραυματίζοντάς τον.

Το θύμα φέρεται να κινούνταν, σύμφωνα με πληροφορίες, με τη μοτοσυκλέτα του, όταν πέντε από τους δράστες τον σταμάτησαν, τον ακινητοποίησαν, και τον χτύπησαν στο πρόσωπο και το κεφάλι, ενώ τον τραυμάτισαν και στο πόδι με το μαχαίρι.

Αμέσως μετά, οι δράστες διέφυγαν και παραμένουν άφαντοι, ενώ το θύμα διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός.

Κολωνός: Φώναζαν για ομάδα οι επιτιθέμενοι με το μαχαίρι

Στο σημείο βρέθηκαν και λήφθηκαν ως στοιχεία από την Ασφάλεια ένα σφυρί και ένας αλτήρας, που ενδεχομένως χρησιμοποιήθηκαν στο επεισόδιο.

Μάρτυρες που προσήχθησαν στο Α.Τ. Κολωνού, ανέφεραν ότι κατά την αποχώρησή τους οι δράστες φώναξαν κάτι σχετικό με ελληνική ομάδα, γεγονός που προστίθεται στις υποθέσεις για οπαδικά κίνητρα.