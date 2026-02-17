Άγρια επίθεση σε 22χρονο στην Αργυρούπολη: Τον ρώτησαν «τι ομάδα είσαι» και τον χτύπησαν με ρόπαλο

Επίθεση με οπαδικά κίνητρα, όπως φαίνεται από τα έως τώρα δεδομένα, σημειώθηκε νωρίς σήμερα, Τρίτη (17/02), το πρωί στην περιοχή της Αργυρούπολης, με έναν 22χρονο να τραυματίζεται σοβαρά.
Σύμφωνα με τις σχετικές πληροφορίες του Action24, περί τις 06:35 το πρωί τρία άτομα προσέγγισαν τον νεαρό έξω από την εκκλησία της Αγίας Τριάδος.
Τον ρώτησαν «τι ομάδα είσαι» και αφότου εκείνος απάντησε - δεν έχει διευκρινιστεί τι τούς είπε - εκείνοι του επιτέθηκαν με μένος.
Τον χτύπησαν με ρόπαλο στα κάτω άκρα, προκαλώντας του κακώσεις, και στη συνέχεια του έκλεψαν περί τα 400-500 ευρώ από το πορτοφόλι του.
Στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που τον μετέφερε στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός», όπου λαμβάνει την απαραίτητη φροντίδα.
Προς το παρόν δεν έχει γίνει κάποια σύλληψη για το άγριο περιστατικό, αλλά είναι σε εξέλιξη έρευνα για τον εντοπισμό των δραστών.
