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Άγρια επίθεση σκύλου στα Βριλήσσια: Τραυμάτισε πεζό και σκότωσε το κατοικίδιό του

Σκύλος επιτέθηκε σε πεζό στα Βριλήσσια με αποτέλεσμα να τον τραυματίσει, ενώ τραυματίστηκε και το κατοικίδιό του. Συνελήφθη η ιδιοκτήτρια.

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Σκύλος γαβγίζει
Σκύλος γαβγίζει | Shutterstock
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Σε θρίλερ εκτυλίχθηκε το πρωινό της Παρασκευής (17/7) για 66χρονο στα Βριλήσσια, καθώς ένας σκύλος που τον είχε δέσει η ιδιοκτήτριά του έξω από το κατάστημα λύθηκε και επιτέθηκε στον ίδιο και το κατοικίδιό του. 

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Κύπρου 27, όπου, σύμφωνα με την Αστυνομία, η 48χρονη είχε δέσει τον σκύλο της έξω από φούρνο. Υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, το ζώο λύθηκε και επιτέθηκε σε 66χρονο άνδρα που περνούσε από το σημείο μαζί με το μικρόσωμο σκυλί του.

Από την επίθεση, το μικρό σκυλί τραυματίστηκε θανάσιμα, ενώ ο 66χρονος δέχθηκε δαγκώματα στο χέρι, τον μηρό, την ωμοπλάτη και το γόνατο. Ο τραυματίας διακομίστηκε στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς», όπου νοσηλεύεται.

Η 48χρονη συνελήφθη και σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη και ζωοκτονία. 

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