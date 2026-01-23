Άγρια επίθεση στον εκδότη της τοπικής εφημερίδας «Μαγνησία» έξω από το σπίτι του

Άγρια επίθεση ξυλοδαρμού δέχθηκε ο εκδότης της τοπικής εφημερίδας «Μαγνησία», Αρχιμήδης Καρεκλίδης, έξω από το σπίτι του στον Βόλο από δύο άτομα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι άγνωστοι δράστες αιφνιδίασαν τον εκδότη, που μόλις είχε σταθμεύσει το αυτοκίνητό του έξω από το σπίτι, και έχοντας κεκαλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους, τον έσπρωξαν, τον έριξαν κάτω, χτυπώντας τον με γροθιές στο πρόσωπο και το κεφάλι.

Μετά την άγρια επίθεση, ο εκδότης ειδοποίησε την αρχές για να καταγράψουν το γεγονός και να αναζητήσει τους δράστες ενώ στη συνέχεια μετέβη στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Νοσοκομείου Βόλου, για τις πρώτες βοήθειες.

Οι γιατροί τον υπέβαλαν στις απαραίτητες εξετάσεις λόγω της σφοδρότητας των χτυπημάτων που έφερε στο πρόσωπο.