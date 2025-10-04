Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν ξημερώματα Σαββάτου στα Εξάρχεια. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες τα επεισόδια ξεκίνησαν αργά τη νύχτα όταν μία ομάδα αγνώστων επιτέθηκε με πέτρες, ξύλα και βόμβες μολότοφ στη διμοιρία που βρίσκεται σε στατική υπηρεσία έξω από τα γραφεία του ΠΑΣΟΚ στην οδό Χαριλάου Τρικούπη.

Στη συνέχεια και ενώ οι άγνωστοι επιχειρούσαν να διαφύγουν εμφανίστηκαν αρκετές δυνάμεις των ΜΑΤ και μοτοσυκλετιστές της ομάδας ΔΡΑΣΗ που επιχείρησαν να τους καταδιώξουν με αποτέλεσμα η ένταση να διαχυθεί σε ολόκληρη την περιοχή.

Για αρκετή ώρα δυνάμεις των ΜΑΤ έμπαιναν ακόμα και μέσα σε μπαράκια των Εξαρχείων στις οδούς Μεσολογγίου, Κωλλέτη και Θεμιστοκλέους με αποτέλεσμα οι θαμώνες να εξαγριωθούν και να πραγματοποιούν και αυτοί επιθέσεις κατά των αστυνομικών.

Πολλές καρέκλες και τραπέζια από τα μπαρ χρησιμοποιήθηκαν σαν πολεμοφόδια με τους αστυνομικούς των ΜΑΤ να προχωρούν σε εκτεταμένη χρήση δακρυγόνων, χημικών και χειροβομβίδων κρότου – λάμψης.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, μάλιστα, υπήρξαν ακόμα και μάχες σώμα με σώμα και ξύλο ανάμεσα σε δυνάμεις των ΜΑΤ και θαμώνες της περιοχής.

Η εικόνα αυτή διατηρήθηκε για αρκετή ώρα μέχρι που τελικά οι δυνάμεις των ΜΑΤ, αφού πρώτα προχώρησαν σε τουλάχιστον έξι προσαγωγές (παραμένει άγνωστο αν οι άνθρωποι αυτοί εμπλέκονται στα επεισόδια) άρχισαν να οπισθοχωρούν και έφυγαν από τα Εξάρχεια.