Άγρια οπαδική συμπλοκή 100 ατόμων στη Μεταμόρφωση: Δύο στο ΚΑΤ από μαχαίρι

Συμπλοκή περίπου 100 ατόμων σε υπάιθριο χώρο στη Μεταμόρφωση άφησε 4 τραυματίες. Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 2.30 τα ξημερώματα κοντά στην οδό Ερμού της Μεταμόρφωσης όπου ήταν σε εξέλιξη και κρητικό γλέντι, ωστόσο δεν έχει σχέση το επεισόδιο με αυτό.

Δύο τραυματίες διακομίστηκαν στο ΚΑΤ σε σοβαρή κατάσταση από τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο.

Το περιστατικό δεν συνδέεται σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ με το υπαίθριο κρητικό γλέντι, αλλά φαίνεται να έχει οπαδικές προεκτάσεις.