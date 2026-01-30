Άγρια συμπλοκή με μαχαίρια στη Χαλκίδα: Τέσσερα άτομα στο Νοσοκομείο

Έντονη συμπλοκή έλαβε χώρα σήμερα (30/1) στη Χαλκίδα, με αποτέλεσμα τέσσερα άτομα να διακομιστούν στο Νοσοκομείο στην περιοχή της Δροσιάς.
Κατά τη συμπλοκή αστυνομικές δυνάμεις, έσπευσαν στο σημείο. Οι εμπλεκόμενοι χρησιμοποίησαν και αιχμηρά αντικείμενα με αποτέλεσμα τον τραυματισμό 4 ατόμων που έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο Χαλκίδας και νοσηλεύονται.
Σύμφωνα με το eviaonline.gr, πρόκειται για έναν 17χρονο, έναν 18χρονο, έναν 48χρονο και έναν 64χρονο. Η ζωή των τραυματιών δεν διατρέχει κίνδυνο ενώ έχουν γίνει και προσαγωγές.
- Η περιοχή στην Αθήνα όπου νοικιάζεται διαμέρισμα 50 τ.μ για 1.100 ευρώ
- Παραβάσεις και ελλείψεις στη Βιολάντα από το 2020 «δείχνει» η Περιφέρεια Θεσσαλίας: Το έγγραφο «καμπανάκι»
- Εξελίξεις στην εξαφάνιση Λόρας: Πιθανότερο σενάριο να ταξίδεψε στη Γερμανία από την πρώτη μέρα φυγής της
- Τα νεότερα για τον τρίτο τραυματία στη Ρουμανία: Παραμένει διασωληνωμένος - Πότε θα επαναπατριστεί
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.