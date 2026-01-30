Άγρια συμπλοκή με μαχαίρια στη Χαλκίδα: Τέσσερα άτομα στο Νοσοκομείο

Έντονη συμπλοκή έλαβε χώρα σήμερα (30/1) στη Χαλκίδα, με αποτέλεσμα τέσσερα άτομα να διακομιστούν στο Νοσοκομείο στην περιοχή της Δροσιάς.

Κατά τη συμπλοκή αστυνομικές δυνάμεις, έσπευσαν στο σημείο. Οι εμπλεκόμενοι χρησιμοποίησαν και αιχμηρά αντικείμενα με αποτέλεσμα τον τραυματισμό 4 ατόμων που έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο Χαλκίδας και νοσηλεύονται.

Σύμφωνα με το eviaonline.gr, πρόκειται για έναν 17χρονο, έναν 18χρονο, έναν 48χρονο και έναν 64χρονο. Η ζωή των τραυματιών δεν διατρέχει κίνδυνο ενώ έχουν γίνει και προσαγωγές.