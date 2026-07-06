Άγρια συμπλοκή σε καντίνα στην Ηλεία: 3 άτομα στο νοσοκομείο - Φερόμενη σύνδεση με επίθεση με γκαζάκια

Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν το βράδυ της Κυριακής (05/07) σε καντίνα στην παραλία Σαβαλίων Ηλείας, όταν ομάδα 6-7 ατόμων εισέβαλε στον χώρο και επιτέθηκε σε παρέα θαμώνων. Οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο η επίθεση να είχε ως στόχο συγκεκριμένο άτομο, ενώ ερευνάται και πιθανή σύνδεση με την εμπρηστική επίθεση που σημειώθηκε το προηγούμενο διάστημα στην Αμαλιάδα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 23:30, όταν οι δράστες έφτασαν στο σημείο με αυτοκίνητα, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους με κουκούλες. Οπλισμένοι με μαχαίρια, ρόπαλα και σιδερογροθιές, επιτέθηκαν σε παρέα δύο ατόμων, οι οποίοι φέρεται να ήταν ο βασικός στόχος της επίθεσης.

Όπως μεταδίδει το ilialive.gr η αιφνιδιαστική επίθεση προκάλεσε πανικό στους θαμώνες της καντίνας, ανάμεσά τους πολλές οικογένειες με παιδιά, οι οποίοι προσπάθησαν να απομακρυνθούν άμεσα από το σημείο. Μάλιστα, σύμφωνα με μαρτυρίες, αρκετοί έπεσαν ακόμη και στη θάλασσα στην προσπάθειά τους να προστατευθούν.

Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου τραυματίστηκαν ελαφρά τρία άτομα, τα οποία επιχείρησαν να προστατεύσουν τους παρευρισκόμενους. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών.

Η κινητοποίηση της ΕΛ.ΑΣ. ήταν άμεση, με τη συμμετοχή αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ήλιδας, της ΟΠΚΕ Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηλείας, της ΟΠΔΙ Πηνειού και άλλων υπηρεσιών.

Στο σημείο συνελήφθη ένας από τους φερόμενους ως δράστες, ο οποίος, σύμφωνα με πληροφορίες, κατάγεται από την Πάτρα. Λίγες ώρες αργότερα, έπειτα από την αξιοποίηση μαρτυριών και άλλων στοιχείων της προανάκρισης, οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη και δεύτερου ατόμου στην Αμαλιάδα, το οποίο είχε διαφύγει με αυτοκίνητο.

Παράλληλα, το πρωί της Δευτέρας πραγματοποιήθηκε, παρουσία δικαστικού λειτουργού, έρευνα σε κατοικία ατόμου που φέρεται να ήταν στόχος της εμπρηστικής επίθεσης με τρία γκαζάκια και δοχείο βενζίνης, η οποία είχε σημειωθεί το προηγούμενο Σάββατο στην Αμαλιάδα.

Οι αστυνομικές Αρχές εξετάζουν όλα τα στοιχεία προκειμένου να διαπιστώσουν εάν οι δύο υποθέσεις συνδέονται μεταξύ τους, καθώς υπάρχουν ενδείξεις ότι το ίδιο πρόσωπο ενδέχεται να αποτέλεσε στόχο και στις δύο επιθέσεις. Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.