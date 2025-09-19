Αγρίνιο: 50χρονη πέθανε στα χέρια διασωστών - Πήγαν με Ι.Χ. γιατί το ασθενοφόρο βγήκε εκτός δρόμου

Στα χέρια των διασωστών, που έσπευσαν στο σημείο με Ι.Χ. όχημα, καθώς το ασθενοφόρο είχε βγει εκτός δρόμου, πέθανε σήμερα το πρωί (19/9) μία 50χρονη γυναίκα στο Αγρίνιο, όπως μεταδίδουν σχετικά τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Οι ίδιες πληροφορίες για το συμβάν στο Αγρίνιο ξεκαθαρίζουν πως η 50χρονη αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία σήμερα, με τα συγγενικά της πρόσωπα να καλούν ασθενοφόρο. Ειδικότερα, η γυναίκα σωριάστηκε στο έδαφος, ενόσω μιλούσε στο τηλέφωνο.

Στο σπίτι της έσπευσαν συγγενείς και γείτονες, οι οποίοι με τη σειρά τους ειδοποίησαν το ΕΚΑΒ με τους διασώστες να φτάνουν όσο πιο γρήγορα γίνεται, καθώς το ασθενοφόρο είχε βγει εκτός δρόμου.

Το πλήρωμα μπόρεσε να φτάσει στην 50χρονη με ΙΧ, μεταφέροντας μαζί του απινιδωτή και ιατρικό εξοπλισμό. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες όλων, δυστυχώς η γυναίκα εξέπνευσε, βυθίζοντας στην θλίψη την τοπική κοινωνία.

Με πληροφορίες από agrioniopress.gr