Αγρίνιο: Άλογο βαριά τραυματισμένο παραμένει αβοήθητο για ώρες στην άκρη του δρόμου

Εικόνες ντροπής στο Αγρίνιο με το τραυματισμένο άλογο από τροχαίο να παραμένει εγκαταλελειμμένο στην άκρη του δρόμου

Παρά το γεγονός ότι το συμβάν έγινε τα ξημερώματα, δεν έχει ακόμη βρεθεί λύση ώστε το ζώο να λάβει την απαραίτητη κτηνιατρική φροντίδα.

To τροχαίο σημειώθηκε γύρω στη 1 τα ξημερώματα της Δευτέρας (24/11) στην Εθνική Οδό στο Αγρίνιο, όταν ΙΧ αυτοκίνητο συγκρούστηκε με κοπάδι αλόγων που διέσχιζε τον δρόμο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο οδηγός που κατευθυνόταν προς το Αγρίνιο προσπάθησε να αποφύγει τα ζώα, όμως δεν κατάφερε να αποτρέψει τη σύγκρουση, τραυματίζοντας σοβαρά ένα από αυτά, όπως αναφέρει το sinidisi.gr.

Το άλογο παρασύρθηκε από το όχημα και υπέστη σημαντικά τραύματα. Η Τροχαία έσπευσε στο σημείο για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας, ενώ η Πυροσβεστική μετέφερε το ζώο στην άκρη του δρόμου. Πολίτες το σκέπασαν με κουβέρτα για να το προστατεύσουν, ωστόσο η κατάσταση του απαιτεί άμεση κτηνιατρική παρέμβαση.

Νομοθετικό κενό εμποδίζει την περίθαλψη

Η αντιμετώπιση του περιστατικού δυσχεραίνεται λόγω νομοθετικού κενού ως προς τη διαχείριση τέτοιων καταστάσεων, με αποτέλεσμα να μην έχει βρεθεί μέχρι τώρα κτηνίατρος ούτε από τον Δήμο Αγρινίου ούτε από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Παράλληλα, δεν έχει καταστεί δυνατή η μεταφορά του ζώου σε ασφαλή χώρο.

Η εικόνα του αλόγου που υποφέρει προκαλεί οργή, καθώς από τα ξημερώματα παραμένει χωρίς την απαραίτητη φροντίδα.

Πληροφορίες του sinidisi.gr αναφέρουν ότι το τραυματισμένο ζώο μπορεί να ανήκει στα άγρια άλογα του Πεταλά, τα οποία συχνά κινδυνεύουν όταν κατεβαίνουν στα πεδινά για αναζήτηση τροφής. Αντίστοιχα, κίνδυνο αντιμετωπίζουν και οι οδηγοί που βρίσκονται ξαφνικά μπροστά τους. Από το συγκεκριμένο τροχαίο δεν υπήρξε τραυματισμός του οδηγού, ωστόσο το όχημά του υπέστη σοβαρές υλικές ζημιές.