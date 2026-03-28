Αγρίνιο: Αναφορές για τραυματισμό νεαρού από μαχαίρι

Ένα ακόμα αιματηρό επεισόδιο μεταξύ νεαρών σημειώθηκε, αυτή τη φορά στο Αγρίνιο. Αναφορές κάνουν λόγο για τραυματισμό νεαρού από μαχαίρι.

Αστυνομία
Αστυνομική επιχείρηση | EUROKINISSI / ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ
Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε στο Αγρίνιο, όπου νεαρός δέχθηκε άγρια επίθεση από ομάδα νεαρών, οι οποίοι τον τραυμάτισαν με αιχμηρό αντικείμενο.

Όπως αναφέρει το agrinionews.gr, το περιστατικό σημειώθηκε στη συμβολή των οδών Κύπρου και Ι. Σταϊκου, όπου μετά το συμβάν επικράτησε μεγάλη αναστάτωση.

Στο σημείο έπευσε η αστυνομία και το ΕΚΑΒ που μετέφερε τον νεαρό τραυματισμένο στο νοσοκομείο Αγρινίου. Οι αρχές πραγματοποιούν εκτεταμένες έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών.

