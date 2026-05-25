Εντοπίστηκε νεκρός ο Ισπανός ορειβάτης που αγνοούνταν στον Όλυμπο

Νεκρός βρέθηκε ο 25χρονος Ισπανός ορειβάτης που είχε εξαφανιστεί στον Όλυμπο από την Τετάρτη 20 Μαΐου, μετά από πολυήμερες προσπάθειες των Αρχών για τον εντοπισμό του.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άτυχος ορειβάτης εντοπίστηκε από τον διαχειριστή του καταφυγίου «Σπήλιος Αγαπητός» αλλά και από την πυροσβεστική ομάδα, στην περιοχή Ζωνάρια κάτω από το λούκι της Κακόσκαλας.

Στο σημείο, οι Αρχές είχαν εξαπολύσει μεγάλης κλίμακας έρευνα, «χτενίζοντας» τον Όλυμπο, στα 2.800 μέτρα υψόμετρο, εκεί όπου εθεάθη τελευταία φορά ο 25χρονος από ένα ζευγάρι αλλοδαπών ορειβατών.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν 20 πυροσβέστες, 2 εθελοντές και 3 drones, προκειμένου να εντοπίσουν τον άτυχο νεαρό. Μάλιστα, η ιδιαίτερα απαιτητική έρευνα στις δυσμενείς συνθήκες που επικρατούν στο σημείο, είχαν ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός πυροσβέστη, που γλίστρησε και έπεσε στο έδαφος, τραυματίζοντας το κεφάλι του.

Μετά τον εντοπισμό του, ετοιμάζονται τρεις ορειβατικές ομάδες να ανέβουν στο σημείο, προκειμένου να αρχίσει η επιχείρηση ανάσυρσης της σορού του 25χρονου Ισπανού ορειβάτη.