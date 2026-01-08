Μενού

Αγρίνιο: Άνδρας επιτέθηκε στον δήμαρχο και δάγκωσε υπάλληλο

Πρωτοφανές περιστατικό εκτυλίχθηκε την Πέμπτη στο Δημαρχείο Αγρινίου, όταν άνδρας εισέβαλε στο γραφείο του δημάρχου με απειλητική συμπεριφορά και δάγκωσε υπάλληλο.

Πρωτοφανές περιστατικό εκτυλίχθηκε την Πέμπτη 8/1 στο Δημαρχείο Αγρινίου. Άνδρας εισέβαλε στα γραφεία και επιτέθηκε στον δήμαρχο Γιώργο Παπαναστασίου, απειλώντας τον, ενώ παράλληλα δάγκωσε έναν υπάλληλο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του pelop.gr, ο άνδρας κατάφερε να μπει στο γραφείο του Δημάρχου, αφού προηγουμένως χτυπούσε με δύναμη τις πόρτες των γραφείων των υπαλλήλων στον ίδιο όροφο. Ο dήμαρχος και οι υπάλληλοι προσπάθησαν να τον συγκρατήσουν και να τον ηρεμήσουν, χωρίς όμως αποτέλεσμα.

Ένας υπάλληλος δέχθηκε δάγκωμα, ενώ άμεσα κλήθηκε η Αστυνομία, που προχώρησε στη σύλληψη του δράστη και τον οδήγησε στο Αστυνομικό Μέγαρο Αγρινίου. Στο σημείο έσπευσε και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για να παρασχεθεί φροντίδα στους τραυματισμένους.

Οι Αρχές διερευνούν τα αίτια της επίθεσης, ενώ παραμένει άγνωστο τι προκάλεσε την εκρηκτική συμπεριφορά του άνδρα.

