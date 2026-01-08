Πρωτοφανές περιστατικό εκτυλίχθηκε την Πέμπτη 8/1 στο Δημαρχείο Αγρινίου. Άνδρας εισέβαλε στα γραφεία και επιτέθηκε στον δήμαρχο Γιώργο Παπαναστασίου, απειλώντας τον, ενώ παράλληλα δάγκωσε έναν υπάλληλο.
Σύμφωνα με πληροφορίες του pelop.gr, ο άνδρας κατάφερε να μπει στο γραφείο του Δημάρχου, αφού προηγουμένως χτυπούσε με δύναμη τις πόρτες των γραφείων των υπαλλήλων στον ίδιο όροφο. Ο dήμαρχος και οι υπάλληλοι προσπάθησαν να τον συγκρατήσουν και να τον ηρεμήσουν, χωρίς όμως αποτέλεσμα.
Ένας υπάλληλος δέχθηκε δάγκωμα, ενώ άμεσα κλήθηκε η Αστυνομία, που προχώρησε στη σύλληψη του δράστη και τον οδήγησε στο Αστυνομικό Μέγαρο Αγρινίου. Στο σημείο έσπευσε και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για να παρασχεθεί φροντίδα στους τραυματισμένους.
Οι Αρχές διερευνούν τα αίτια της επίθεσης, ενώ παραμένει άγνωστο τι προκάλεσε την εκρηκτική συμπεριφορά του άνδρα.
- Σάλος στο X με την ταυτότητα του Άδωνι Γεωργιάδη: Τι απαντά για τον τρολ λογαριασμό
- Σκορδά στον καλεσμένο της: «Έχουμε σχεδόν ίδια ηλικία, τη γυναίκα σου δεν την εκνευρίζει που φαίνεσαι μικρότερος;»
- Οι 4 επιλογές της Ευρώπης για τη Γροιλανδία στη διεθνή «σκακιέρα»: Ειρήνη ή πόλεμος με Τραμπ;
- Το δελτίο ειδήσεων που «τίναξε» τα νούμερα τηλεθέασης στην έναρξη του 2026
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.