Στίγμα για την αθλητική κοινότητα στο Αγρίνιο το νέο οπαδικό επεισόδιο που σημειώθηκε χθες (5/5) το βράδυ στο κέντρο της πόλης. Δύο άτομα φέρεται να δέχθηκαν άγρια και επίθεση από ομάδα πέντε ατόμων, τρεις εκ των οποίων συνελήφθησαν.

Ένα εκ των θυμάτων νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο με τραύματα σε πολλά σημεία του σώματος του, όπως αναφέρει το agrinionews. Το περιστατικό φέρεται να έχει οπαδικά κίνητρα και να ξεκίνησε με την ερώτηση «τι ομάδα είστε;».

Οι συλληφθέντες (ηλικίας 28, 19 και 20 ετών) αντιμετωπίζουν κατηγορίες για αθλητική βία με αφορμή οπαδικά κίνητρα, επικίνδυνη σωματική βλάβη και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Αγρίνιο: Πώς ξεκίνησε η συμπλοκή με τους χούλικαν

Σχηματίστηκε η σχετική δικογραφία και οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας.

Συγκεκριμένα, μεγάλη αναστάτωση προκλήθηκε στο κέντρο του Αγρινίου το βράδυ της Τρίτης (5/5) από επεισόδιο που σημειώθηκε πλησίον του Μητροπολιτικού Ναού Ζωοδόχου Πηγής.

Δυο άτομα (22 και 19 ετών) φέρεται να βρισκόνταν στην οδό Τσικνιά έναντι του ναού όταν τα προσέγγισε μια ομάδα πέντε ατόμων. Ακολούθησε το επεισόδιο με τους δυο να δέχονται χαστούκια και τον ένα να ρίχνεται στο έδαφος και να δέχεται παντού χτυπήματα, σύμφωνα με μαρτυρίες.

Κλήθηκε το ΕΚΑΒ που παρέλαβε τον 22χρονο και τον μετέφερε στο Νοσοκομείο Αγρινίου. Ευτυχώς δεν κινδυνεύει η ζωή του αλλά φέρει τραύματα σε πολλά σημεία του σώματος του και στο κεφάλι.

Οι αστυνομικές αρχές κινητοποιήθηκαν και από την ΟΠΚΕ της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου εντοπίστηκαν σε κοντινό σημείο τρεις εμπλεκόμενοι που προσήχθησαν.

Οι τρεις προσαγωγές μετατράπηκαν σε συλλήψεις ενώ αναζητούνται δυο ακόμη άτομα τα στοιχεία των οποίων έχουν ταυτοποιηθεί.