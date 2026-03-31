Αγρίνιο: Ελεύθεροι αφέθηκαν οι τρεις ανήλικοι για τον τραυματισμό 16χρονου - Ομολόγησε άλλος 17χρονος

Ελεύθεροι αφέθηκαν οι τρεις ανήλικοι που φέρονται να εμπλέκονται στο επεισόδιο του περασμένου Σαββάτου, κατά το οποίο τραυματίστηκε ένας 16χρονος στο Αγρίνιο.

Αυτοβούλως και με τη συνοδεία του δικηγόρου του πέρασε το κατώφλι του Αστυνομικού τμήματος σήμερα, το πρωί της Τρίτης, ένας 17χρονος, ο οποίος μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν είχε ταυτοποιηθεί από την Αστυνομία, ούτε συγκαταλεγόταν στα άτομα που είχαν προσαχθεί στο πλαίσιο των ερευνών που ξεκίνησαν από την πρώτη στιγμή για τον εντοπισμό των δραστών της επίθεσης.

Ο νεαρός φέρεται να ομολόγησε στις Αρχές πως εκείνος ήταν που τραυμάτισε τον 16χρονο κατά τη διάρκεια του επεισοδίου. Παρά την ομολογία του, καθώς δεν ήταν δυνατό να συλληφθεί στο πλαίσιο αυτοφώρου αφέθηκε ελεύθερος. Το επόμενο διάστημα αναμένεται να κληθεί για τακτική ανάκριση.