Αγρίνιο: Πλημμύρισαν σπίτια, γήπεδα και σχολεία - Προβλήματα στην κυκλοφορία

Έντονη βροχόπτωση σημειώνεται από τις πρωινές ώρες του Σαββάτου (8/11) στην περιοχή του Αγρινίου, προκαλώντας σειρά προβλημάτων, όπως πλημμύρες σε γήπεδα, σπίτια και σχολεία.

Σύμφωνα με το agrinionews.gr, έχουν εκδηλωθεί πλημμυρικά φαινόμενα σε διάφορα σημεία της ευρύτερης περιοχής, με τις Aρχές, να έχουν τεθεί σε πλήρη κινητοποίηση για την αντιμετώπισή τους. Στο έργο της επέμβασης συμμετέχουν μηχανήματα του Δήμου, δύο συνεργεία της ΕΜΟΔΕ Πάτρας και επτά οχήματα της Πυροσβεστικής Αγρινίου, ενώ η Τροχαία βρίσκεται σε επιφυλακή. Ήδη πραγματοποιούνται αντλήσεις υδάτων από κατοικίες σε χωριά και απομάκρυνση φερτών υλικών από το οδικό δίκτυο.

Σε περιοχές όπως τα Καλύβια, η Νεάπολη και η Μεγάλη Χώρα, πλημμύρισαν χωράφια και υπέστησαν ζημιές καλλιέργειες. Παράλληλα, σημειώθηκαν μικρές υπερχειλίσεις σε Πλατανόρεμα και Καλαμόρεμα. Αντλήσεις υδάτων πραγματοποιήθηκαν επίσης σε τέσσερα σπίτια στα Ρουσέικα και σε πέντε στα Καλύβια.

Στο οδικό δίκτυο, συσσώρευση υδάτων καταγράφηκε σε σημεία όπως οι διασταυρώσεις Σταλίκα και Τριαντέικα, ενώ απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στην Εθνική Οδό Αγρινίου–Εμπεσού, στο τμήμα από Τριαντέικα προς Νεάπολη. Η Τροχαία επενέβη σε διάφορα σημεία για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας.

Επιπλέον, νερά συγκεντρώθηκαν έξω από το Ειδικό Σχολείο Νεάπολης και κοντά στις Αποθήκες Παπαστράτου στη Μεγάλη Χώρα, όπου όχημα ακινητοποιήθηκε και η Πυροσβεστική απεγκλώβισε τον οδηγό του.

Προβλήματα προκλήθηκαν και στο γυμναστήριο των σχολείων της οδού Μαβίλη στο Αγρίνιο, όπου από σημεία της οροφής διέρρεαν νερά, καθιστώντας αδύνατες τις προπονήσεις.

