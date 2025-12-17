Αγρίνιο: Στο νοσοκομείο 9χρονος που πήρε ψυχοφάρμακο μέσα στο σχολείο για ένα challenge

Σοκ προκάλεσε περιστατικό που σημειώθηκε σε Δημοτικό του Αγρινίου, όταν ένα 9χρονο παιδί φέρεται να χορήγησε αντιψυχωσικό φαρμακευτικό σκεύασμα σε έναν συνομήλικο συμμαθητή του, στο πλαίσιο ενός challenge.
Σύμφωνα με πληροφορίες του agriniopress.gr, την στιγμή που το περιστατικό έγινε αντιληπτό, ο 9χρονος μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Αγρινίου, όπου και παραμένει νοσηλευόμενος, χωρίς ωστόσο να διατρέχει κίνδυνο η ζωή του.
Η μητέρα του παιδιού που φέρεται να έδωσε στον συμμαθητή του το σκεύασμα συνελήφθη με την κατηγορία της έκθεσης και παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου και της σωματικής βλάβης.
H σύλληψη της μητέρας σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες έγινε χθες, το πρωί της Τρίτης, (16/12) στο Αγρίνιο, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου. Της υπόθεσης έχει επιληφθεί ο Εισαγγελέας Ανηλίκων.
