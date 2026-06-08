Άγριο έγκλημα στη Ρόδο: Νεκρός 60χρονος από μαχαιριές του φίλου του

Θανατηφόρο χτύπημα με μαχαίρι από τον φίλο του, δέχθηκε σήμερα λίγο μετά τις 8 το βράδυ στη Ρόδο ένας 60χρονος. Από τις πρώτες πληροφορίες που συγκέντρωσαν οι αρμόδιες αρχές, το έγκλημα σημειώθηκε στο χωριό Καλυθιές της Ρόδου.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, στο σημείο μετέβησαν δυνάμεις της αστυνομίας και διασώστες του ΕΚΑΒ οι οποίοι επιβεβαίωσαν τον θάνατο του ενός άνδρα.Δράστης και θύμα ήταν φίλοι, αντιμετώπιζαν ψυχολογικά προβλήματα και τα κίνητρα της τραγωδίας παραμένουν άγνωστα. Έρευνα διενεργούν αρμόδιοι αξιωματικοί της υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ρόδου.