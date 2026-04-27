Άγριο οπαδικό επεισόδιο στο Ηράκλειο: δέκα άτομα τους ρώτησαν «τι ομάδα είστε;» και τους έστειλαν νοσοκομείο

Ομάδα κουκουλοφόρων επιτέθηκε σε τέσσερις νεαρούς στο Ηράκλειο, στέλνοντας δύο στο νοσοκομείο, σε ακόμη ένα περιστατικό οπαδικής βίας που προκαλεί ανησυχία.

Ένα ακόμη περιστατικό οπαδικής βίας ήρθε να προστεθεί στη μακρά λίστα, αυτή τη φορά στο Ηράκλειο, με τέσσερις νεαρούς να δέχονται επίθεση από ομάδα περίπου 10 ατόμων, αργά το βράδυ του Σαββάτου προς Κυριακή. Το συμβάν σημειώθηκε στην περιοχή της Κηπούπολης, απέναντι από το 5ο Λύκειο Ηρακλείου, όπου η παρέα καθόταν ανυποψίαστη πριν βρεθεί ξαφνικά στο στόχαστρο.

Οι δράστες, με καλυμμένα χαρακτηριστικά και σε ορισμένες περιπτώσεις φορώντας κράνη και κουκούλες, προσέγγισαν τους νεαρούς με επιθετικές διαθέσεις. Σύμφωνα με τις καταγγελίες των θυμάτων, η πρώτη φράση που ακούστηκε ήταν η γνωστή σε τέτοια περιστατικά ερώτηση «τι ομάδα είστε;», πριν ακολουθήσει άγρια επίθεση με γροθιές και χτυπήματα.

ΕΛΛΑΔΑ