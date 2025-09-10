Μενού

Άγριο πιστολίδι στο πάρκο Τρίτση: Σφαίρες καρφώθηκαν σε τοίχους και κοντέινερ, πάνω από 17 κάλυκες

Αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο εντόπισαν 17 κάλυκες από τέσσερις διαφορετικούς τύπους όπλων.

Άγριο επεισόδιο με πυροβολισμούς σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης (9/9) στο Ίλιον, μεταξύ δύο ομάδων Ρομά. Τριάντα άτομα περίπου συνεπλάκησαν - για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία - στο Πάρκο Τρίτση, κοντά στο φυλάκιο των προσκόπων.

Η κατάσταση ξέφυγε και έπεσαν αρκετοί πυροβολισμοί που τρομοκράτησαν τους κατοίκους της περιοχής. 

Αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο εντόπισαν 17 κάλυκες από τέσσερις διαφορετικούς τύπους όπλων, ενώ σφαίρες καρφώθηκαν σε τοίχο και σε κοντέινερ.

