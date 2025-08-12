Άγριο ξύλο σε πανηγύρι στα Σιταράλωνα: Η Τσαμπά φώναζε για να σταματήσουν

Άγρια συμπλοκή καταγράφηκε σύμφωνα με το Mega σε πανηγύρι στα Σιταράλωνα Αιτωλοακαρνανίας, όπου τραγουδούσε η πασίγνωστη τραγουδίστρια Γωγώ Τσαμπά, η οποία μάλιστα φώναζε για να σταματήσουν οι εμπλεκόμενες παρέες.

Σε βίντεο, που έφερε στη δημοσιότητα ο τηλεοπτικός σταθμός, φαίνονται αρκετές παρέες να τσακώνονται και να πιάνονται στα χέρια κατά τη διάρκεια του πανηγυριού στα Σιταράλωνα, να φεύγουν καρέκλες, τραπέζια και μπουκάλια μεταξύ άλλων.

Επρόκειτο για μία άγρια συμπλοκή ανάμεσα σε αρκετά άτομα που βρίσκονταν στο ίδιο πανηγύρι, με τη Γωγώ Τσαμπά να φωνάζει να σταματήσουν, απευθυνόμενη κυρίως στο άτομο που πέταξε την καρέκλα, «ανάβοντας» περισσότερο τα αίματα.

Μάλιστα, η Γωγώ Τσαμπά είπε στους εμπλεκόμενους ότι εάν δεν σταματήσουν τον καυγά, θα φύγει από το πανηγύρι την ώρα που το βίντεο, το οποίο «ανέβηκε» αρχικά στο TikTok, κάνει τον γύρο του διαδικτύου.