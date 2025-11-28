Αγριογούρουνο περιπλανιόταν σε δρόμο στο Περιστέρι - Απίστευτο βίντεο

Απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής 28/11 στο Περιστέρι, όταν αγριογούρουνο βρέθηκε να κάνει βόλτες στους δρόμους της περιοχής.
Το περιστατικό έγινε γνωστό από βίντεο που κοινοποίησε μια χρήστης του TikTok, η οποία καθώς οδηγούσε είδε μπροστά της το ζώο να περιπλανιέται στα στενά και στη συνέχεια να ανεβαίνει στο πεζοδρόμιο και να στρίβει.
Το βίντεο έγινε viral, μαζεύοντας πάνω 200 χιλιάδες προβολές ενώ η χρήστης έγραψε σε λεζάντα «Καλημέρα από το εξωτικό Περιστέρι».
