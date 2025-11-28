Μενού

Αγριογούρουνο περιπλανιόταν σε δρόμο στο Περιστέρι - Απίστευτο βίντεο

Οδηγός κοινοποίησε απίστευτο βίντεο που δείχνει αγριογούρουνο να κάνει βόλτες σε δρόμο της περιοχής του Περιστερίου.

Αγριογούρουνο στο Περιστέρι
Αγριογούρουνο στο Περιστέρι | TikTok / @alexandraa_1977
Απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής 28/11 στο Περιστέρι, όταν αγριογούρουνο βρέθηκε να κάνει βόλτες στους δρόμους της περιοχής.

Το περιστατικό έγινε γνωστό από βίντεο που κοινοποίησε μια χρήστης του TikTok, η οποία καθώς οδηγούσε είδε μπροστά της το ζώο να περιπλανιέται στα στενά και στη συνέχεια να ανεβαίνει στο πεζοδρόμιο και να στρίβει.

Το βίντεο έγινε viral, μαζεύοντας πάνω 200 χιλιάδες προβολές ενώ η χρήστης έγραψε σε λεζάντα «Καλημέρα από το εξωτικό Περιστέρι».

