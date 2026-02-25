Άγριος «τσαμπουκάς» μεταξύ οδηγών στα Πατήσια: Τον κουτούλησε και του έβγαλε μαχαίρι

Άγριο επεισόδιο βίας σημειώθηκε στην οδό Νιρβάνας και Αχαρνών στα Κάτω Πατήσια, μεταξύ δύο οδηγών, ενός αυτοκινήτου και μιας μηχανής αντίστοιχα, αφού ήρθαν στα χέρια για άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο 51χρονος οδηγός της μηχανής, κτύπησε με το κράνος του, το κεφάλι του οδηγού αυτοκινήτου. Ο 70χρονος οδηγός του ΙΧ, έχοντας στην κατοχή του μαχαίρι 20 εκατοστών, το χρησιμοποίησε τραυματίζοντας τον μοτοσικλετιστή στο χέρι.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας, όπου και τους συνέλαβαν.