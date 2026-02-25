Άγριος «τσαμπουκάς» μεταξύ οδηγών στα Πατήσια: Τον κουτούλησε και του έβγαλε μαχαίρι

Άγριο επεισόδιο βίας σημειώθηκε στην οδό Νιρβάνας και Αχαρνών στα Κάτω Πατήσια, μεταξύ δύο οδηγών, ενός αυτοκινήτου και μιας μηχανής αντίστοιχα, αφού ήρθαν στα χέρια για άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες.
Σύμφωνα με πληροφορίες ο 51χρονος οδηγός της μηχανής, κτύπησε με το κράνος του, το κεφάλι του οδηγού αυτοκινήτου. Ο 70χρονος οδηγός του ΙΧ, έχοντας στην κατοχή του μαχαίρι 20 εκατοστών, το χρησιμοποίησε τραυματίζοντας τον μοτοσικλετιστή στο χέρι.
Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας, όπου και τους συνέλαβαν.
- Το «νούμερο» του Τραμπ στην Κατάσταση της Ένωσης: Το κακό Ιράν, η φίλη Βενεζουέλα και τα σφιχτά σύνορα
- Το μυστήριο με τον θάνατο του «ποιητή των χαμένων ψυχών» Τένεσι Ουίλιαμς
- Σκάνδαλο Επστάιν: Νοσηλεύεται μετά από απόπειρα αυτοκτονίας ο πρώην πρωθυπουργός της Νορβηγίας
- Πόρισμα ΝΔ για σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: «Δεν στοιχειοθετούνται ποινικές ευθύνες για Βορίδη και Αυγενάκη»
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.