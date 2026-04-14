Άγριος ξυλοδαρμός από ανήλικους σε νησί των Κυκλάδων: Τον χτύπησαν και τον άφησαν λιπόθυμο

Σοκαριστικά πλάνα καταγράφει βίντεο που βλέπει το φως της δημοσιότητας, όπου φαίνεται ο άγριος ξυλοδαρμός που υπέστη ανήλικος από ομάδα νεαρών σε νησί των Κυκλάδων.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του MEGA, οι δράστες ηλικίας 16, 17 και 18 ετών βλήθηκαν με απίστευτη σκληρότητα κατά του θύματος, σε κεντρική πλατεία του νησιού. Το βίντεο αποτυπώνει τους νεαρούς να χτυπούν επανειλημμένα με κλωτσιές και μπουνιές στο πρόσωπο το παιδί, ενώ εκείνο προσπαθεί να απομακρυνθεί.

Η κατάσταση κλιμακώνεται όταν ο ανήλικος δέχεται ισχυρό χτύπημα στο πρόσωπο, με αποτέλεσμα να πέσει λιπόθυμος στο έδαφος. Οι δράστες ακούγονται να λένε «λιποθύμησε» και στη συνέχεια τον εγκαταλείπουν και διαφεύγουν.

Ξυλοδαρμός στις Κυκλάδες: Επέμβαση του ΕΚΑΒ για τον ανήλικο

Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, με τους διασώστες να προσφέρουν βοήθεια στο παιδί, το οποίο επανήλθε. Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι παρευρισκόμενοι καταγράφουν το περιστατικό με κινητά τηλέφωνα, ενώ άλλοι παρακολουθούν χωρίς να παρεμβαίνουν ή προβαίνουν σε ύβρεις, εντείνοντας την εικόνα αδιαφορίας.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η επίθεση φέρεται να έγινε για κάποια φιλονικία αισθηματικού χαρακτήρα.