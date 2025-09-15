Άγριος ξυλοδαρμός οδηγού τρόλεϊ στον Πειραιά: Τον χτύπησαν γιατί κόρναρε

Άγριο περιστατικό βίας καταγράφηκε το απόγευμα της Κυριακής (14/9) στον Πειραιά, επί της οδού Αγίου Ελευθερίου, όπου δύο άτομα, για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους, ξυλοκόπησαν έναν οδηγό τρόλεϊ.

Σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, το τρόλεϊ εκτελούσε το δρομολόγιο «Άγιος Ιωάννης Ρέντη - Πειραιάς», όταν στο συγκεκριμένο δρόμο, το μέσο μεταφοράς «μπλοκαρίστηκε» από ένα, άτσαλα, παρκαρισμένο αυτοκίνητο.

Ο οδηγός του ΜΜΜ άρχισε να κορνάρει, όταν εμφανίστηκαν μπροστά του δύο άτομα που δεν είχαν σχέση με το παρκαρισμένο Ι.Χ. και άρχισαν να τον χτυπούν στο πρόσωπο και στο κεφάλι, με αποτέλεσμα να τον τραυματίσουν.

Ο οδηγός του τρόλεϊ στον Πειραιά διακομίστηκε στο Θριάσιο, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες καθώς έφερε χτυπήματα σε πρόσωπο και κεφάλι, ενώ οι άγνωστοι δράστες, που πιθανότατα «ενοχλήθηκαν» από τις κόρνες, εξαφανίστηκαν.

Σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα από την τοπική αστυνομική Αρχή.