Άγριος ξυλοδαρμός σε γκαράζ πλοίου: 36χρονος χτύπησε 72χρονο - «Μου ρίχνει μια και μου πετάει τα δόντια»

Άγριος ξυλοδαρμός έλαβε χώρα στο γκαράζ πλοίου που εκτελούσε το δρομολόγιο Πειραιάς - Χανιά.

Συγκεκριμένα, 72χρονος δέχθηκε μπουνιές από 36χρονο. Σε βίντεο που μεταφέρει το Mega από το γκαράζ δευτερόλεπτα μετά από την επίθεση το θύμα φωνάζει στους υπαλλήλους του πλοίου: «Μην τον αφήσετε να φύγει».

Ο 36χρονος στο ντοκουμέντο φαίνεται να μπαίνε στο αυτοκίνητο του λέγοντας «Έλα έξω να με βρεις».

Ο 72χρονος δήλωσε: «Μου ρίχνει μια στη μούρη και μου πετάει τα δόντια. Κράταγα το πρόσωπο μου και το κεφάλι μου να καλυφθώ και εκείνος μου έριξε απανωτές, πάνω από δέκα».

Ο 36χρονος φέρεται να καθυστέρησε να κατέβει στο γκαράζ προκαλώντας προβλήματα στους οδηγούς. Όταν ο ηλικιωμένος του επεσήμανε την καθυστέρηση άρχισε τον ξυλοδαρμό.

Ο γιος του 72χρονου καταγγέλλει ότι, ούτε το πλήρωμα, ούτε οι παρευρισκόμενοι εμπόδισαν τον θύτη παρά μόνο του φώναζαν να σταματήσει.