Άγριος ξυλοδαρμός σε γκαράζ πλοίου: 36χρονος χτύπησε 72χρονο - «Μου ρίχνει μια και μου πετάει τα δόντια»

Ένας 36χρονος επιτέθηκε με μπουνιές σε 72χρονο σε γκαράζ πλοίου, με αποτέλεσμα να του σπάσει τα δόντια.

Άγριος ξυλοδαρμός έλαβε χώρα στο γκαράζ πλοίου που εκτελούσε το δρομολόγιο Πειραιάς - Χανιά. 

Συγκεκριμένα, 72χρονος δέχθηκε μπουνιές από 36χρονο. Σε βίντεο που μεταφέρει το Mega από το γκαράζ δευτερόλεπτα μετά από την επίθεση το θύμα φωνάζει στους υπαλλήλους του πλοίου: «Μην τον αφήσετε να φύγει».

Ο 36χρονος στο ντοκουμέντο φαίνεται να μπαίνε στο αυτοκίνητο του λέγοντας «Έλα έξω να με βρεις».

Ο 72χρονος δήλωσε: «Μου ρίχνει μια στη μούρη και μου πετάει τα δόντια. Κράταγα το πρόσωπο μου και το κεφάλι μου να καλυφθώ και εκείνος μου έριξε απανωτές, πάνω από δέκα».

Ο 36χρονος φέρεται να καθυστέρησε να κατέβει στο γκαράζ προκαλώντας προβλήματα στους οδηγούς. Όταν ο ηλικιωμένος του επεσήμανε την καθυστέρηση άρχισε τον ξυλοδαρμό.

Ο γιος του 72χρονου καταγγέλλει ότι, ούτε το πλήρωμα, ούτε οι παρευρισκόμενοι εμπόδισαν τον θύτη παρά μόνο του φώναζαν να σταματήσει. 

 

 

 

