Άγριος ξυλοδαρμός σε ιατρείο στο Χαϊδάρι: Του έσπασε τη μύτη για μία παρατήρηση

Ξυλοδαρμός με σε ιατρείο στην περιοχή του Χαϊδαρίου σημειώθηκε τις προηγούμενες μέρες, με συνοδό ασθενή να πέφτει θύμα άγριας επίθεσης από επισκέπτη του οφθαλμιάτρου, γιατί του έκανε παρατήρηση για το πόσο δυνατά μιλούσε στο τηλέφωνο.

Σύμφωνα με την σχετική καταγγελία του θύματος, ήταν στο ιατρείο μαζί με τη σύζυγό του, όταν ο διπλανός του άρχισε να μιλάει στο τηλέφωνο σε υψηλούς τόνους. Όταν του ζήτησε να μιλάει πιο σιγά ή να περάσει έξω να συνεχίσει, εκείνος σηκώθηκε και τον χτύπησε.

«Μίλαγε σε δύο κινητά ο κύριος μέσα στο ιατρείο και του έκανα παρατήρηση, του είπα: "μιλήστε πιο σιγά ή περάστε έξω να μιλήσετε στο κινητό γιατί ενοχλείτε". (...) και σηκώθηκε πάνω και μου όρμησε και με βάρεσε όπως με βάρεσε. (...) Μέσα σε δευτερόλεπτα με πλάκωσε στο ξύλο» είπε το θύμα, μιλώντας στο Mega.

Στο σημείο επικράτησε έντονη αναστάτωση, με τον γιατρό να βγαίνει έξω και να καλεί την αστυνομία και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Η αστυνομία έφτασε στο σημείο, αλλά ο δράστης το είχε ήδη βάλει στα πόδια. Όταν τελείωσαν τα διαδικαστικά και το θύμα ξεκίνησε να φεύγει, βρήκε πάλι τον άνδρα, να τον περιμένει στη σκάλα.

Τον έβρισε χυδαία και αποπειράθηκε να τον χτυπήσει ξανά, αλλά μπήκε μπροστά η σύζυγό τους και ο γιατρός και το θύμα έτρεξε στο ιατρείο.

«Καλέσαμε αστυνομία και το ΕΚΑΒ, έκανε η αστυνομία καταγραφή του συμβάντος. Με το που έφυγε η αστυνομία και πήγαμε να κατέβουμε τις σκάλες εμφανίστηκε μπροστά μου, με βούτηξε και μπήκε μπροστά η γυναίκα μου και ο γιατρός, εγώ πήγα πίσω στο ιατρείο» περιέγραψε.

Ερωτώμενος εάν ήξερε το εν λόγω άτομο ή εάν είχαν προηγούμενα, εξήγησε πως δεν τον είχε ξαναδεί πριν το συμβάν.

«Δεν τον γνωρίζω καθόλου, σήμερα, μέσω του ονόματός του, βρήκαμε ποιος είναι, έχει καταστήματα στο Χαϊδάρι» είπε.

Ενημέρωσε, παράλληλα, πως «έχω πάει σε ιατροδικαστή. Ήταν ένα το πολύ δυνατό χτύπημα στο μέτωπο. Είμαι με μαυρισμένο μάτι και ραγισμένο κόκκαλο στο διάφραγμα» σημείωσε ο ίδιος, ενώ, καταλήγοντας δήλωσε «ιδιαίτερα θορυβημένος» από το ότι ο δράστης επέστρεψε για τον ξαναχτυπήσει.

«Με έχει θορυβήσει ότι περίμενε στις σκάλες και παρά την αστυνομία που ήρθε, με χτύπησε ξανά».