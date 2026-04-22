Χαϊδάρι: Νέες μαρτυρίες για τον τραυματισμό της 13χρονης - «Άφησε τα χέρια της και έπεσε με το κεφάλι»

Στη Μεθ του Αγλαΐα Κυριακού παραμένει η 13χρονη μαθήτρια, η οποία έπεσε από τον πρώτο όροφο του σχολείου της στο Χαϊδάρι. Την ίδια ώρα, πληθαίνουν οι μαρτυρίες αναφορικά με το πώς συνέβη το φρικτό περιστατικό.

Ένας από τους συμμαθητές της έφηβης, ο οποίος ήταν μπροστά στο συμβάν, ανέφερε πως η 13χρονη έπεσε μόνη της.

«Ήμουν μπροστά στο περιστατικό, είμαι σε σοκ. Δεν έκατσε για πολύ ώρα στην κουπαστή, έβαλε το πόδι της πάνω στο κάγκελο, άφησε τα χέρια της και έπεσε με το κεφάλι» περιέγραψε, σύμφωνα με το Mega.

Στο σχολείο έχουν πάει από χθες παιδοψυχολόγοι αλλά και άνθρωποι από τις κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου ώστε να παρέχουν συμπαράσταση σε μαθητές και εκπαιδευτικό προσωπικό σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία.

«Ήταν παιδιά εκεί και την είδαν. Είναι ένα θέμα που μας έχει στεναχωρήσει όλους πάρα πολύ. Δεν ήταν ούτε κατασκευαστικό, ούτε σπρώξιμο, ούτε γλίστρημα, ούτε τίποτα απολύτως. Σήμερα έχουν έρθει ψυχολόγοι, να συνεφέρουμε τα παιδάκια γιατί ήταν διάλειμμα και το είδαν μπροστά τους. Δεν ξέρω ποιον να προωτοσυνεφέρω, και τον εαυτό μου. Είμαστε σε κατάσταση πολύ άσχημη» επεσήμανε η διευθύντρια του 7ου Γυμνασίου Χαϊδαρίου.

Η κατάσταση υγείας της 13χρονης

Οι γιατροί δίνουν μάχη για να μπορέσουν να κρατήσουν στη ζωή το παιδί, που παραμένει διασωληνωμένο.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες είναι αιμοδυναμικά σταθερή, αλλά σε κρίσιμη κατάσταση και γίνονται συνέχεια εξετάσεις.

Να σημειωθεί πως η 13χρονη υποβλήθηκε την Δευτέρα (20/04), όταν και σημειώθηκε η πτώση από ύψος περίπου 4 μέτρων, σε επείγουσα επέμβαση για τις κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις που έφερε.

Γιατρός του νοσοκομείου επεσήμανε πως το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ένα μεγάλο κάταγμα. Ακόμα είπε πως κατά το χειρουργείο, η νεαρή έπαθε ανακοπή για 50 λεπτά, αλλά οι γιατροί κατάφεραν να την επαναφέρουν στη ζωή.

Τέλος, ο ίδιος σημείωσε πως υπάρχει συγκρατημένη αισιοδοξία καθώς από τις εξετάσεις δεν φαίνεται να έχει πάθει ανεπανόρθωτη ζημιά.