Άγριος ξυλοδαρμός στην Καλαμαριά: Αρνήθηκε το Panic Button η 27χρονη – Στο κρατητήριο αυτεπάγγελτα ο σύντροφός της

Ένα ακόμη σκιερό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας ήρθε στο φως τα ξημερώματα της Κυριακής στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, αναδεικνύοντας τις περίπλοκες και συχνά αδιέξοδες δυναμικές του φαινομένου. Η άμεση παρέμβαση των Αρχών, έπειτα από κλήση θορυβημένων γειτόνων, απέτρεψε τα χειρότερα, αλλά αποκάλυψε το γνώριμο, σιωπηλό δράμα των θυμάτων κακοποίησης.

Όλα ξεκίνησαν όταν οι ένοικοι μιας πολυκατοικίας αναστατώθηκαν από τις έντονες φωνές και τον θόρυβο που προέρχονταν από γειτονικό διαμέρισμα. Η έγκαιρη ειδοποίηση της Άμεσης Δράσης οδήγησε τους αστυνομικούς στο σημείο, όπου αντίκρισαν μια 27χρονη γυναίκα με εμφανή σημάδια κακοποίησης, κυρίως στην περιοχή του προσώπου.

Στον ίδιο χώρο βρισκόταν ο 29χρονος σύντροφός της, ο οποίος επιχείρησε εξ αρχής να αποποιηθεί κάθε ευθύνη για τον τραυματισμό της.

Παρά την οφθαλμοφανή βιαιότητα του περιστατικού, η υπόθεση πήρε μια γνώριμη αλλά πάντα ανησυχητική τροπή. Η 27χρονη, αφού μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου για την παροχή πρώτων βοηθειών και κλινική εκτίμηση, επέλεξε τον δρόμο της σιωπής. Αρνήθηκε κατηγορηματικά να προχωρήσει σε υποβολή μήνυσης εναντίον του 29χρονου, ενώ απέρριψε όλες τις οδούς προστασίας που της προσέφεραν οι αστυνομικοί. Συγκεκριμένα, δεν δέχθηκε τη μεταφορά της σε ασφαλή δομή φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών, αρνήθηκε την εγκατάσταση της εφαρμογής «Panic Button» στο κινητό της τηλέφωνο και, μετά το εξιτήριο, επέστρεψε στην κατοικία της.

Η απροθυμία του θύματος, ωστόσο, δεν στάθηκε εμπόδιο στην απόδοση δικαιοσύνης. Ενεργοποιώντας τα αντανακλαστικά του αυστηρού νομικού πλαισίου για την ενδοοικογενειακή βία, οι Αρχές προχώρησαν στην επιτόπια σύλληψη του 29χρονου. Η δικογραφία σχηματίστηκε άμεσα και η διαδικασία κινείται πλέον αυτεπάγγελτα, καθιστώντας τη μήνυση μη προαπαιτούμενη.

Η αστυνομική έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Το βάρος πλέον πέφτει στη διαλεύκανση των ακριβών συνθηκών υπό τις οποίες εκτυλίχθηκε η βιαιοπραγία, στην αξιολόγηση των ισχυρισμών του φερόμενου ως δράστη, αλλά και στη διεισδυτική αναδρομή στο παρελθόν του ζευγαριού για τυχόν πρότερες, αδήλωτες καταγραφές κακοποιητικής συμπεριφοράς.