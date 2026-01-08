Σε 48ωρο αποκλεισμό εθνικών οδών, κομβικών σημείων του οδικού δικτύου, παρακαμπτηρίων και τελωνείων προχωρούν από τις πρώτες πρωινές ώρες οι αγρότες, σύμφωνα με τις αποφάσεις που ελήφθησαν στις χθεσινοβραδινές συνελεύσεις των μπλόκων.

Όπως υποστηρίζουν, η εξειδίκευση των έξι κυβερνητικών μέτρων για τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα δεν ανταποκρίνεται στα αιτήματά τους, ενώ αγροτικοί σύλλογοι και μπλόκα, μεταξύ αυτών και των Πράσινων Φαναριών, ζητούν απευθείας συνάντηση με τον Πρωθυπουργό. Η κυβέρνηση, από την πλευρά της, δηλώνει ανοιχτή σε συντεταγμένο διάλογο.

Μετά τις ανακοινώσεις, οι αγρότες συγκεντρώθηκαν στα μπλόκα και ακολούθησε κύκλος πανελλαδικών συνεννοήσεων μεταξύ των εκπροσώπων τους για τον καθορισμό των επόμενων κινήσεων.

Η Εθνική Οδός Αθηνών – Θεσσαλονίκης αναμένεται να είναι ουσιαστικά απροσπέλαστη και στα δύο ρεύματα, με κλειστά τα Τέμπη, τη Νίκαια, τα Μάλγαρα, τη Θήβα και το Κάστρο Βοιωτίας. Η κυκλοφορία θα διεξάγεται μόνο μέσω παρακαμπτηρίων, ενώ στην Κατερίνη η ΠΑΘΕ θα είναι σχεδόν πλήρως αποκλεισμένη.

Σημαντικά προβλήματα προβλέπονται και στα τελωνεία. Ο Προμαχώνας θα παραμείνει κλειστός για τα φορτηγά για 48 ώρες, προκαλώντας μεγάλες ουρές, ενώ στους Ευζώνους θα σημειώνονται πολύωρα κλεισίματα για όλα τα οχήματα. Από το μεσημέρι κλείνει και το τελωνείο της Κακαβιάς, επεκτείνοντας τον αποκλεισμό και στους παραμεθόριους σταθμούς.

Παρά την κλιμάκωση των κινητοποιήσεων, οι αγρότες αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο διαλόγου, επιμένοντας ωστόσο σε συνάντηση με τον Πρωθυπουργό και σε ουσιαστική επαναδιαπραγμάτευση των αιτημάτων τους. Την ίδια στιγμή, παραμένει ασαφές το ζήτημα της εκπροσώπησης, με το ενδεχόμενο νέας πανελλαδικής σύσκεψης να βρίσκεται υπό εξέταση.

Παράλληλα, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου απέστειλε νέα παραγγελία προς τους εισαγγελείς Πρωτοδικών, ζητώντας άμεσες παρεμβάσεις για τους αποκλεισμούς δρόμων στο πλαίσιο των αγροτικών κινητοποιήσεων.

Κυβερνητικές πηγές επισημαίνουν ότι ο Πρωθυπουργός είναι διατεθειμένος να συναντήσει εκπροσώπους των αγροτών, υπό την προϋπόθεση ότι θα εκπροσωπούν το σύνολο του πρωτογενούς τομέα, ενώ παραπέμπουν σε διάλογο με τους αρμόδιους υπουργούς. Παράλληλα, ξεκαθαρίζεται ότι τα μέτρα που ανακοινώθηκαν δεν πρόκειται να επεκταθούν περαιτέρω.

Τέλος, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος προειδοποίησε ότι η κυβέρνηση δεν θα επιτρέψει να παραλύσει η χώρα, τονίζοντας πως ο διάλογος μπορεί να διεξαχθεί χωρίς αποκλεισμούς δρόμων και υπογραμμίζοντας την ανάγκη άμεσης αποκατάστασης της ομαλότητας.

Συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις των αγροτών στο μπλόκο της Νίκαιας

Συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες του μπλόκου της Νίκαιας παραμένοντας στην Εθνική οδό Αθηνών Θεσσαλονίκης και προχωρώντας σε νέες δράσεις, μετά τις αποφάσεις που ελήφθησαν στη γενική συνέλευση που πραγματοποιήθηκε χθες.

Σύμφωνα με όσα αποφασίστηκαν, για σήμερα στις 11:00 προγραμματίζεται αποκλεισμός των σηράγγων στην κοιλάδα των Τεμπών, με τη συμμετοχή τρακτέρ και αγροτικών οχημάτων. Προηγουμένως θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση των αγροτών στις 10:00 το πρωί στο μπλόκο της Νίκαιας, από όπου θα κινηθούν οργανωμένα προς το σημείο.

Οι αγρότες δηλώνουν ότι δεν έχουν μείνει ικανοποιημένοι από τις κυβερνητικές εξαγγελίες που ανακοινώθηκαν το μεσημέρι της Τετάρτης, αναφέροντας ότι αυτές δεν καλύπτουν τα αιτήματα που έχουν θέσει στο πλαίσιο των κινητοποιήσεών τους.

Παράλληλα συνεχίζουν τις δράσεις τους, στο πλαίσιο του πανελλαδικού συντονισμού των μπλόκων, δηλώνοντας ότι θα επανεξετάσουν τη στάση τους μέσα από τις συλλογικές διαδικασίες των επόμενων ημερών.

Στα μπλόκα παραμένουν οι αγρότες στη δυτική Θεσσαλία

Στα μπλόκα παραμένουν οι αγρότες της Καρδίτσας στον Ε65 και των Τρικάλων, στα διόδια του Λόγγου, επίσης στον Ε65, οι οποίοι αποφάσισαν, μετά τις συνελεύσεις τους, να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους.

Οι αγρότες της Καρδίτσας θα κατευθυνθούν με τρακτέρ στον Μπράλο και οι αγρότες των Τρικάλων στο Μουργκάνι. Όπως τονίζουν, δεν ικανοποιήθηκαν από τις κυβερνητικές εξαγγελίες και ζητούν συγκεκριμένες απαντήσεις στο πλαίσιο των αιτημάτων που υπέβαλαν, ενώ δηλώνουν ότι θα κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους.