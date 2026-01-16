Αγρότες: «Κλείδωσε» η αντιπροσωπεία που θα πάει στο Μαξίμου - Ο αντικαταστάτης του Κώστα Ανεστίδη

Ενώ το όνομα του αγρτοσυνδικαλιστή Κώστα Ανεστίδη ήταν το επικρατέστερο για εκπροσώπηση στο Μέγαρο Μαξίμου, μετά τις προσβολές που εξαπέλυσε προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τα Μάλγαρα θα εκπροσωπήσει ο Κώστας Σέφης.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ανάρτηση της Πανελλαδικής Επιτροπής η αντιπροσωπεία αγροτών που θα συναντήσει τον Πρωθυπουργό την Δευτέρα 19 Ιανουαρίου αποτελείται από τα εξής μέλη:

ΑΓΓΕΛΑΚΟΥΔΗΣ ΗΛΙΑΣ

ΓΡΟΥΖΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ

ΒΕΣΜΕΛΗΣ ΑΠΟΣΤΌΛΗΣ

ΤΟΥΡΤΟΥΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

ΣΕΦΗΣ ΚΩΣΤΑΣ

ΦΡΟΝΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΟΡΔΆΝΗΣ

ΜΗΚΕΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΧΑΛΚΙΔΗΣ ΤΑΣΟΣ

ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ

ΜΠΕΤΣΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ

ΚΑΡΝΑΒΙΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

ΛΙΛΙΚΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ

ΖΑΡΚΑΔΟΥΛΑΣ ΚΩΣΤΑΣ

ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ

ΠΑΡΑΜΠΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΤΣΙΒΙΚΑΣ ΜΠΑΜΠΗΣ

ΔΟΥΡΟΥΜΗΣ ΚΩΣΤΑΣ

ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ

ΜΟΣΧΟΣ ΘΩΜΑΣ

ΚΟΥΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΤΣΕΡΝΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΓΚΙΟΡΓΚΙΝΗΣ ΤΑΣΟΣ

ΣΕΣΚΛΙΩΤΗΣ ΧΑΡΗΣ

ΛΕΟΝΤΑΡΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ

ΠΕΡΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΏΤΗΣ

ΤΖΕΛΛΑΣ ΚΩΣΤΑΣ

ΤΣΙΟΥΤΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ

ΑΛΕΙΦΤΗΡΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ

ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ

ΜΑΡΟΥΔΑΣ ΡΙΖΟΣ

Η αναφορά του Κώστα Ανεστίδη στον Κυριάκο Μητσοτάκη που προκάλεσε αντιδράσεις

Υπενθυμίζεται ότι, ο Κώστας Ανεστίδης δεν θα παρευρεθεί στο Μέγαρο Μαξίμου μετά από σχόλια που χαρακτηίστηκαν υβριστικά προς το πρόσωπο του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Ο Παύλος Μαρινάκης μάλιστα, δήλωσε ξεκάθαρα σήμερα ότι «Η περίπτωση Ανεστίδη δεν θα μπορούσε να γίνει αποδεκτή στη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό»

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα σχόλια έγιναν εκτός αέρα, και διέρευσαν καταλάθος, κάτι το οποίο τόνισε και ο αγροτοσυνδικαλιστής στη δήλωση του.

«Πρώτον είμασταν εκτός αέρα. Αυτό που έγινε, αν μη τι άλλο, χυδαίο [...] Εξέφρασα όλο αυτό που λέει ο ελληνικός λαός πίσω από τις πόρτες. Εγώ το είπα εκεί φιλικά σε όλους. Όλοι συμφώνησαν. Ξέρουμε τι λένε όλοι οι Έλληνες», τόνισε αρικά ο κ. Ανεστίδης.

Ο ίδιος συνέχισε: «Αυτό έγινε τη Δευτέρα ή την Τρίτη ....Υπήρχε διάλογος πιο μπροστά για αυτό που έχει εξαπολύσει η κυβέρνηση εναντίον μου», ενώ παράλληλα είπε ότι «ήταν εκ παραδρομής, εκτός συζήτησης, εκτός αέρα».

Κώστας Ανεστίδης | ANT1 / Glomex

«Εντάξει, εγώ, επειδή είμαι ευθύς χαρακτήρας, ζητάω και συγγνώμη, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα», είπε ο κ. Ανεστίδης, απαντώντας στις σχετικές ερωτήσεις των δημοσιογράφων. «Αυτά που εκφράζω τα νιώθω και βγαίνουν μέσα από την ψυχή μου, είτε είναι καλά είτε κακά λόγια», συμπλήρωσε.

«Εγώ βγήκα στους δρόμους και κατηγορούσα την πολιτική, την προσωπική επίθεση αυτόι την ξεκίνησαν, δεν την ξεκίνησα εγώ» είπε ο κ. Ανεστίδης.

Αναφορικά με τη συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη τη Δευτέρα, ο Κώστας Ανεστίδης είπε: «Φυσικά θέλω να πάω στο Μαξίμου για να ξεσκεπάσω κάποιες αλήθειες που ξέρω. Για αυτό εξαπολύθηκε νέα επίθεση εναντίον μου, επειδή ήξεραν ότι θα βγει χαρτί από την Ευρωπαία εισαγγελέα, αν διώκομαι ή όχι».

απορρίπτεται καθόσον ο αιτών θα λάβει γνώση εις βάρος του δικογραφίας εάν και όταν κληθεί για παροχή ανωμοτί εξηγήσεων», είπε επίσης.

«Εγώ προσωπικά δεν έχω τίποτα εναντίον του (σ.σ. Κυριάκου Μητσοτάκη). Το τι έχουμε για όσα έχουν συμβεί με τους αγρότες είναι άλλο καπέλο. Είναι πρωθυπουργός μου, είμαι εκλεγμένος μέλος να αντιπαρατεθώ απέναντί του και να βάλω τα αιτήματα των αγροτών», σημείωσε ο Κώστας Ανεστίδης.

«Δεν με θέλουν εκεί, φοβούνται μάλλον να με αντιμετωπίσουν. Εγώ αυτό καταλαβαίνω», υπογράμμισε καταληκτικά.

Αγρότες: Τη Δευτέρα η συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη

Η συνάντηση των αγροτών, η οποία «έχει περάσει από 40 κύματα», τελικά «κλείδωσε» για Δευτέρα 19 Ιανουαρίου στις 13:00.

Όπως είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών «η συνάντηση θα γίνει υπό τον όρο ότι οι δρόμοι θα είναι ανοιχτοί. Δεν έχει ευθύνη η κυβέρνηση για το γεγονός δεν είχε γίνει διάλογος μέχρι τώρα».

Την Τετάρτη μάλιστα 21 Ιανουαρίου, σύμφωνα με το thessaliatv.gr, θα συζητηθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η σύσταση διακομματικής επιτροπής για το αγροτικό. Η επιτροπή είναι πρόταση που είχε καταθέσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης τον περασμένο Δεκέμβριο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, την πρόταση για τη σύσταση της διακομματικής επιτροπής για τους αγρότες καταψήφισε το ΚΚΕ, ενώ τα υπόλοιπα μέλη της αντιπολίτευσης επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν σχετικά στη συζήτηση στην Ολομέλεια.