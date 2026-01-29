Αγρότες: Πιθανό το σενάριο νέου συλλαλητηρίου στη πανελλαδική συνάντηση των μπλόκων στη Λάρισα

Η ημερομηνία που φαίνεται να «κλειδώνει» για την πανελλαδική σύσκεψη των μπλόκων στη Λάρισα είναι η ερχόμενη Τετάρτη, 4 Φεβρουαρίου, προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις για το αν τελικά θα ξεκινήσει νέος κύκλος κινητοποιήσεων από την πλευρά των αγροτών και των κτηνοτρόφων.

Μιλώντας στην ΕΡΤ Λάρισας, ο αντιπρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων ν. Λάρισας κ. Σ. Αλειφτήρας, ανέφερε, ότι η συνάντηση θα γίνει πιθανότατα την ερχόμενη Τετάρτη το μεσημέρι στη Λάρισα, με την πρόταση των Θεσσαλών αγροτών που θα κατατεθεί να τάσσεται υπέρ της διοργάνωσης ενός συλλαλητηρίου στην Αθήνα.

Ο κ. Αλειφτήρας αναφέρθηκε στην δύσκολη κατάσταση που επικρατεί στον κάμπο και τις οφειλές που έχουν οι αγρότες από την εποχή του «Daniel» ακόμη:

«Υπάρχουν αγρότες που έχουν οφειλές σε καταστήματα προμήθειας εφοδίων όχι μόνο από πέρσι που οι τιμές σε αρκετά αγροτικά προϊόντα ήταν πολύ χαμηλές, αλλά από την εποχή των πλημμυρών ακόμη στον κάμπο. Η κυβέρνηση δεν φαίνεται να έχει αντιληφθεί το μέγεθος του προβλήματος, που αντιμετωπίζουν πολλοί αγρότες στη Θεσσαλία», είπε.

Η κατάσταση αυτή αναπόφευκτα οδηγεί αρκετούς αγρότες να αδυνατούν είτε να καλλιεργήσουν είτε να στρέφονται σε ξηρικές και όχι δυναμικές καλλιέργειες, οι οποίες ενισχύουν το εξαγωγικό προφίλ του πρωτογενούς τομέα, πρόσθεσε.

«Δεν είμαστε ικανοποιημένοι, αλλά κανείς αγώνας δεν πηγαίνει χαμένος. Οι κινητοποιήσεις αυτές ανέδειξαν αφενός την ενότητα του αγροτικού κόσμου, αφετέρου έφεραν στο προσκήνιο και πολλούς νέους ανθρώπους που βγήκαν για να διαμαρτυρηθούν, ζητώντας καλύτερες συνθήκες διαβίωσης γι’ αυτούς και τις οικογένειες τους στην ελληνική ύπαιθρο, όπου κατοικούν και δραστηριοποιούνται», κατέληξε ο κ. Αλειφτήρας, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά και στους κτηνοτρόφους, οι οποίοι, όπως είπε, λόγω της ευλογιάς χάνουν από τη μια στιγμή στην άλλη τα πάντα, μένοντας χωρίς ουσιαστική βοήθεια από την Πολιτεία.